Dünyanın en büyük emtia tüketicisi konumundaki Çin, Mart 2026 verileriyle altın ve gümüş piyasalarında "dev" adımlar atmaya devam ediyor. Gümrük verilerine göre Pekin yönetimi, Mart ayında yaklaşık 836 ton gümüş ithal ederek son 10 yılın ortalamasını üçe katladı.

GÜMÜŞTE "FİZİKİ SIKIŞIKLIK" ALARMI

Mart ayı ortalaması olan 306 tonun çok üzerine çıkan bu rekor ithalat, küresel piyasalarda fiziki gümüş arzına dair endişeleri tetikledi. Bu devasa artışın arkasında iki ana neden yatıyor:

Yatırımcı Kayması: Altın fiyatlarının aşırı yükselmesiyle perakende yatırımcılar, "daha erişilebilir" gördükleri gümüş külçelerine yöneldi.

Güneş Enerjisi Hamlesi: Çinli panel üreticileri, beklenen vergi teşviki düzenlemeleri öncesinde üretim kapasitelerini artırmak için gümüş stoklarını hızla doldurdu.

İç piyasada fiyatların küresel seviyelerin üzerine çıkması, yatırımcıları Hong Kong üzerinden yoğun bir gümüş akışına (arbitraj) yönlendirdi.

GÜMÜŞ FİYATLARI NASIL ETKİLENİR?

Gümüş piyasası 2026 yılına 120 dolar barajını aşarak tarihi bir başlangıç yapsa da, Mart ayında 90 dolar seviyesinin test edilmesinin ardından kar satışlarıyla 75 dolar bandına kadar geriledi.

JP Morgan ve LBMA gibi dev kurumlar yıl genelinde 79-81 dolar aralığında dengeli bir seyir öngörürken, Çin’in stratejik alımlarını merkeze alan bazı analistler uzun vadede 90 dolar seviyesinin yeniden görülebileceği konusunda iyimserliğini koruyor. Ancak uzmanlar, gümüşün altına kıyasla çok daha volatil bir yapıda olduğuna dikkat çekerek, bu emtiada görülen sert yükselişlerin aynı hızda sert düzeltmeleri beraberinde getirebileceği konusunda yatırımcıları uyarmaya devam ediyor.

Kaynak: Investing

ALTIN REZERVLERİNDE 17 AYLIK SERİ

Çin’in iştahı sadece gümüşle sınırlı kalmadı. Altın tarafında da son 2 yılın en hareketli dönemi yaşanıyor. Mart ayında 162 ton altın ithal eden Çin, bu alanda son 2 yılın zirvesini gördü.

Çin Merkez Bankası (PBOC), Mart ayındaki 5 tonluk alımla birlikte üst üste 17. ayda da rezervlerini artırdı.

Ülkenin toplam resmi altın rezervleri 2.313 ton ile tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. Yıl başından bu yana toplam altın ithalatı ise 365 tonu buldu.

TÜRKİYE BU DURUMUN NERESİNDE

Uzmanlara göre Çin’in alımlarıyla küresel fiyatların yükselmesi, Türkiye’nin altın/gümüş ithalat faturasını etkiler. Bu da cari açık üzerinde baskı kurabilir.

Ons tarafındaki her yükseliş, dolar/TL kurundaki hareketle birleşince gram gümüş fiyatlarını da etkiler.

Kaynak: Dünya, Haber7

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.