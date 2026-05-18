Haftanın ilk işlem gününde, Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından İş Yatırım, Astor Enerji hisse senedi için beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu.

HEDEF FİYAT 367 TL’YE YÜKSELTİLDİ

İş Yatırım tarafından yayımlanan güncel analist raporunda, ASTOR için daha önce 282,00 TL olarak belirlenen hedef fiyat, ciddi bir artışla 367,00 TL’ye yükseltildi. Kurum, hisse için yatırımcılara sunduğu "AL" tavsiyesini ise güçlü bir şekilde sürdürmeye devam etti.

ASTOR HİSSELERİ GÜNCEL FİYAT

ASTOR hisseleri TSI 13.14 itibarıyla yüzde 3,57'lik düşüş ile 310,50 TL'den işlem gördü.

