Borsa İstanbul’un enerji sektöründeki dev oyuncularından Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) için aracı kurumların raporları ve hedef fiyat güncellemeleri gelmeye devam ediyor.

Haftanın ilk işlem gününde, Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından İş Yatırım, Astor Enerji hisse senedi için beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu.

HEDEF FİYAT 367 TL’YE YÜKSELTİLDİ

İş Yatırım tarafından yayımlanan güncel analist raporunda, ASTOR için daha önce 282,00 TL olarak belirlenen hedef fiyat, ciddi bir artışla 367,00 TL’ye yükseltildi. Kurum, hisse için yatırımcılara sunduğu "AL" tavsiyesini ise güçlü bir şekilde sürdürmeye devam etti.

ASTOR HİSSELERİ GÜNCEL FİYAT

ASTOR hisseleri TSI 13.14 itibarıyla yüzde 3,57'lik düşüş ile 310,50 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

