Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel, şirket paylarında gerçekleştirdiği alım işlemini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamaya göre Şenel, 15 Haziran 2026 tarihinde 1 milyon lot hisse alımı gerçekleştirdi.

PAY ORANI YÜZDE 0,102'YE ULAŞTI

Gerçekleştirilen işlem sonrasında Yusuf Şenel'in Margün Enerji sermayesindeki payları ve oy hakları 15 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yüzde 0,102 seviyesine ulaştı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15/06/2026 tarihinde MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 31,60 TL fiyattan 1.000.000 lot alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 15/06/2026 tarihi itibarıyla %0,102 sınırına ulaşmıştır."