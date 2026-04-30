Ekonomi yönetiminin bütçe disiplini ve fon dengeleri üzerindeki bu yeni tasarrufu, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yer alan yetki çerçevesinde, fonun en önemli gelir kalemlerinden biri olan devlet katkısı payında indirime gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte devletin fon için ödediği prim oranı yüzde 1’den yüzde 0,5’e çekildi.

PRİM DAĞILIMI NASIL DEĞİŞTİ?

Normal şartlarda işsizlik sigortası primleri; sigortalı çalışanın brüt kazancı üzerinden üçlü bir saç ayağına dayanıyordu. Yeni kararla birlikte güncel tablo şu şekilde şekillendi:

• Sigortalı Payı: Yüzde 1 (Değişmedi)

• İşveren Payı: Yüzde 2 (Değişmedi)

• Devlet Payı: Yüzde 0,5 (Eski oran yüzde 1)

CUMHURBAŞKANI YETKİSİNİ KULLANDI

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 49’uncu maddesi, Cumhurbaşkanı’na prim oranlarını yüzde 50 oranında artırma veya azaltma yetkisi tanıyor.

Bugün yayımlanan karar, bu yetkinin "azaltma" yönünde kullanılmasıyla hayata geçti.

FONUN GELECEĞİ VE ETKİLERİ

İşsizlik Sigortası Fonu, özellikle pandemi ve ekonomik dalgalanma dönemlerinde kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı gibi kalemlerle çalışanlar için can suyu olmuştu.

Devlet katkısının azaltılması, fonun birikim hızında bir yavaşlamaya neden olsa da bütçe üzerindeki kamu yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Çalışanların maaşlarından kesilen yüzde 1’lik payda veya işverenin ödediği yüzde 2’lik primde şu an için bir değişiklik bulunmuyor. Düzenleme, doğrudan hazine tarafından fona aktarılan payı kapsıyor.