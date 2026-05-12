Şirketin karlılık rakamları piyasada coşkuyla karşılandı. Dün kapanışı 171,00 TL seviyesinden yapan hisseler, yeni işlem gününe %10 prim yaparak 188,10 TL tavan fiyattan giriş yaptı.

İşte ATATP’nin yatırımcıyı heyecanlandıran o bilançosu ve gün içi ilk verileri:

GELİR TABLOSU: SATIŞLAR KATLANDI, KAR UÇTU

Şirket, bir önceki yılın aynı dönemine göre operasyonel gücünü her alanda artırdı:

Satışlar: %104 artışla 1,27 milyar TL'ye ulaştı.

Brüt Kâr: %150’lik devasa bir yükselişle 1,06 milyar TL oldu.

FAVÖK: %363 gibi rekor bir ivme yakalayarak 851,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net Dönem Kârı: Şirketin net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre %216 artarak 421 milyon TL seviyesine çıktı.

BİLANÇO YAPISI: BORÇSUZ VE GÜÇLÜ

ATATP, büyüme ivmesini sağlam bir finansal yapı ile desteklemeye devam ediyor:

Net Borç: Şirket -447 milyon TL net borç ile "net nakit" pozisyonunda kalmayı sürdürerek finansal dayanıklılığını kanıtladı.

Toplam Varlıklar: %10 artışla 8,83 milyar TL'ye yükseldi.

Özkaynaklar: %8’lik büyüme ile 5,25 milyar TL seviyesine ulaştı.

Kaynak: ForInvest

KURUMSAL ALICILAR SIRADA

Tavan fiyat sonrası alım tarafında kurumsal iştahın yüksek olduğu görüldü. TSI 11:44 verilerine göre tahtayı domine eden ilk 5 alıcı kurum şunlar oldu:

Colendi Menkul: 58.738 Lot (%18,3)

Deniz Yatırım: 53.827 Lot (%16,8)

Şeker Yatırım: 34.830 Lot (%10,9)

Alnus Yatırım: 30.900 Lot (%9,6)

Tacirler Yatırım: 28.887 Lot (%9,0)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.