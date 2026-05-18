Akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek yeni değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketler pompaya yansıma ihtimali nedeniyle izlenirken, benzin, motorin ve LPG'de yeni bir zam veya indirim kararı bulunup bulunmadığı merak ediliyor.

AKARYAKITA ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

Mevcut durumda benzin, motorin ve LPG fiyatlarında resmi olarak açıklanmış yeni bir zam veya indirim bulunmuyor. Ancak küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarında yeni güncellemeleri gündeme getirebiliyor.

18 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 65,02 TL

Motorin: 67,48 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,86 TL

Motorin: 67,32 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 65,99 TL

Motorin: 68,59 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 66,27 TL

Motorin: 68,86 TL

LPG: 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş petrol ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanıyor. Elde edilen rafineri fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenmesiyle pompa satış fiyatı oluşuyor.