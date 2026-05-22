Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Verilere göre yurt dışında yerleşik yatırımcıların 15 Mayıs haftasında hisse senedi tarafında satış yaptığı görülürken, DİBS ve ÖST tarafında ise farklı bir tablo ortaya çıktı.

YABANCI YATIRIMCI HİSSEDE SATICI OLDU

TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Mayıs haftasında net 284,6 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde yabancı yatırımcılar, 1,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı yaparken, Özel Sektör Tahvilleri'nde (ÖST) ise 110,2 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

BUGÜN YABANCILARIN SATTIKLARI HİSSELER

TSİ 15.10 itibarıyla yabancıların sattıkları hisseler şu şekilde sıralandı;

IZENR – Önceki: %12,51 | Değişim: -4,57 | Güncel: %7,94

BRSAN – Önceki: %16,21 | Değişim: -2,30 | Güncel: %13,91

FROTO – Önceki: %33,77 | Değişim: -1,47 | Güncel: %32,30

DAPGM – Önceki: %11,43 | Değişim: -1,42 | Güncel: %10,01

BALSU – Önceki: %6,75 | Değişim: -0,37 | Güncel: %6,38

KLRHO – Önceki: %15,67 | Değişim: -0,32 | Güncel: %15,35

GLRMK – Önceki: %11,33 | Değişim: -0,31 | Güncel: %11,02

**AKBNK

– Önceki: %53,00 | Değişim: -0,30 | Güncel: %52,70

YKBNK

– Önceki: %33,96 | Değişim: -0,28 | Güncel: %33,68

ASELS

** – Önceki: %57,90 | Değişim: -0,26 | Güncel: %57,64



Kaynak:Forinvest

HİSSE STOKU GERİLEDİ

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların 8 Mayıs haftasında 45 milyar 832,2 milyon dolar seviyesinde bulunan hisse senedi stoku, 15 Mayıs haftasında 44 milyar 399,7 milyon dolara geriledi.

DİBS stoku aynı dönemde 15 milyar 273,3 milyon dolardan 15 milyar 60,2 milyon dolara düştü.

ÖST stoku ise 1 milyar 485,1 milyon dolardan 1 milyar 588,9 milyon dolara yükseldi.

TCMB HAFTALIK VERİLERİ YATIRIMCILARIN RADARINDA

TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistikleri, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına yönelik eğilimini göstermesi açısından piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.