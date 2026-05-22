Teknoloji devi Meta, yapay zeka odaklı yeniden yapılanma sürecinde önemli bir adım attı. Şirket, küresel çapta yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkarırken, yaklaşık 7 bin çalışanı ise yapay zeka projelerine kaydırdı. Söz konusu değişim, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor.

ÖNCE 'EVDEN ÇALIŞIN' MESAJI GÖNDERİLDİ

İşten çıkarma kararının çalışanlara nisan ayında bildirildiği, uygulamanın ise 20 Mayıs itibarıyla hayata geçirildiği belirtildi.

İşten çıkarma sürecinden önce Meta İnsan Kaynakları Yöneticisi Janelle Gale'in çalışanlara evden çalışmalarını önerdiği belirtildi. Bu nedenle işten çıkarmaların uygulandığı gün şirket ofisleri büyük ölçüde boş kaldı.

İlk bildirimlerin Singapur'daki çalışanlara yerel saatle sabaha karşı gönderildiği, ardından İngiltere, ABD ve diğer ülkelerdeki çalışanların kendi saat dilimlerine göre bilgilendirildiği aktarıldı.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE

Meta'nın attığı adımın, şirketin yapay zeka yatırımlarını hızlandırma stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, çalışanlara gönderdiği mesajda işten ayrılan çalışanların katkıları için teşekkür etti. Zuckerberg ayrıca şirketin yapay zeka hedeflerine ilişkin iyimser olduğunu belirtirken, bu yıl yeni bir toplu işten çıkarma planlanmadığını ifade etti.

7 BİN ÇALIŞAN YENİ PROJELERE AKTARILIYOR

Şirket yalnızca iş gücünü azaltmakla kalmadı, aynı zamanda yaklaşık 7 bin çalışanı yeni yapay zeka girişimlerine yönlendirdi.

Bu ekiplerin yapay zeka destekli ürünler, otonom ajan sistemleri ve verimlilik analizleri gibi alanlarda görev alacağı bildirildi.

Öte yandan Meta'nın daha önce açık bulunan yaklaşık 6 bin pozisyonu doldurmaktan vazgeçtiği de belirtildi. Bu durum, şirketin gelecekteki işe alım planlarında da daralmaya gittiğine işaret etti.

ÇALIŞANLARDAN TEPKİ GELDİ

Şirket içindeki birçok çalışanın, yapay zeka araçlarının iş süreçlerine hızla entegre edilmesinden rahatsız olduğu aktarıldı.

Bazı çalışanların, 'Kendi yerimize geçecek sistemleri biz geliştiriyoruz' diyerek sürece tepki gösterdiği belirtilirken, benzer adımların son dönemde Cisco, Microsoft, Block ve Coinbase gibi teknoloji şirketlerinde de görüldüğü ifade edildi.

META'DA YENİ DÖNEM: DAHA KÜÇÜK EKİPLER

Meta yönetimi yeniden yapılanmanın şirketi daha çevik hale getirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Şirketin, daha küçük ekipler, daha yatay organizasyon yapısı ve yapay zeka merkezli iş akışlarıyla ilerlemek istediği ifade ediliyor.