Borsa İstanbul'da 1-5 Haziran 2026 haftasında bedelsiz sermaye artırımı gündemi hareketliliğini korudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son bülteninde Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) bedelsiz sermaye artırımı onay alırken, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) ve Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) yeni bedelsiz kararları açıkladı. Böylece 7 Haziran 2026 itibarıyla SPK'dan bedelsiz onayı bekleyen şirket sayısı 38'e ulaştı.

EN YÜKSEK BEDELSİZ ORANLARI DİKKAT ÇEKİYOR

SPK onayı bekleyen şirketler arasında en yüksek bedelsiz oranı yüzde 4000 ile Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)'ya ait bulunuyor. TERA'yı yüzde 2023,81 ile Akın Tekstil (ATEKS), yüzde 1679 ile Destek Finans Faktoring (DSTKF), yüzde 1327,56 ile İz Hayvancılık (IZINV) ve yüzde 1218,68 ile Plastikkart (PKART) takip ediyor.

Yüzde 1000 ve üzeri bedelsiz kararı alan şirketler

CASA (%1000)

GZNMI (%1000)

SDTTR (%1000)

ALKLC (%1100)

PKART (%1218,68)

ODINE (%1212,22)

IZINV (%1327,56)

DSTKF (%1679)

ATEKS (%2023,81)

TERA (%4000)

SON DÖNEMDE BAŞVURU YAPAN ŞİRKETLER

Mayıs ve Haziran aylarında SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan şirketler arasında dikkat çeken şirketler şunlar oldu:

MEGMT (%860) – Başvuru tarihi: 3 Haziran 2026

BLCYT (%900) – Başvuru tarihi: 4 Haziran 2026

DERHL (%401,41) – Karar tarihi: 5 Haziran 2026

AYES (%233,33) – Başvuru tarihi: 21 Mayıs 2026

TERA (%4000) – Başvuru tarihi: 20 Mayıs 2026

SPK ONAYI BEKLEYEN DİĞER ŞİRKETLER

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen diğer şirketler arasında MPARK, REEDR, GZNMI, TERA, ATEKS, RUBNS, KTLV, PKART, TURSG, YEO, VKFYO, ISGSY, GOODY, VSNMD, AYES, BMSLT, HLGYO, OSTIM, ONRYT, SDTTR, ODINE, RYSAS, RYGYO, MERCN, IZINV, MEGMT, AKFIS, TNZTP, LIDFA, ALKLC, MHRGY, BLCYT ve DERHL gibi birçok şirket yer alıyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Bedelsiz sermaye artırımları şirketin toplam piyasa değerini değiştirmese de yatırımcıların elindeki pay adedini artırıyor. Bu nedenle SPK onay sürecindeki şirketler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek oranlı bedelsiz kararları, Borsa İstanbul'da yatırımcı ilgisini artıran gelişmeler arasında yer alıyor.