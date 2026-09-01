Kararın şirketin güçlü finansal sonuçlar açıkladığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan istihdam kesintilerinin yaklaşık yarısı İsviçre’deki sigorta faaliyetlerinde gerçekleştirilecek. İşten çıkarmaların diğer yarısının ise ağırlıklı olarak şirketin yurt dışındaki varlık yönetimi biriminde yapılması planlanıyor.

KÂRINI ARTIRMASINA RAĞMEN 600 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

İşten çıkarma kararının Swiss Life’ın 2026 yılının ilk yarısında güçlü finansal sonuçlar açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Şirketin net kârı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 649 milyon İsviçre frangına, yaklaşık 801 milyon dolara yükseldi.

Swiss Life’ın faaliyet kârı da aynı dönemde yüzde 8 artış göstererek 967 milyon İsviçre frangına, yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaştı.

PRİM ÜRETİMİ 12,3 MİLYAR FRANGA ULAŞTI

Şirketin brüt prim üretimi ise yerel para birimleri bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 12,3 milyar İsviçre frangına yükseldi.

Toplam primlerin yarısından fazlası İsviçre iç pazarından elde edilirken, şirketin kendi ülkesindeki prim üretiminde yüzde 7 büyüme kaydedildi.

Güçlü kâr ve prim artışına rağmen alınan 600 kişilik istihdam azaltma kararı, şirketin önümüzdeki döneme ilişkin yeniden yapılanma adımlarını gündeme taşıdı.