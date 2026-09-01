Lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) geçtiğimiz haftalarda 80 bin dolar eşiğini aşmasının ardından 78 bin dolar bandına çekilmesi, piyasada yön arayışını ve dalgalanmayı beraberinde getirdi.

Analiz platformu Lookonchain tarafından paylaşılan verilere göre milyon dolarlık cüzdanlar Bitcoin ve altcoin tarafında vites artırırken; milyonlarca dolarlık kayıplar, kâr realizasyonları ve sürpriz stake hamleleri dikkat çekti.

JAMES WYNN SHORT POZİSYONU ZARARLA KAPATIP 30X LONG AÇTI

Piyasanın tanınan büyük oyuncularından James Wynn, Bitcoin üzerindeki düşüş yönlü (short) beklentisinden vazgeçti.

Düşüş pozisyonunu zararla kapatmak zorunda kalan Wynn, rotayı kırarak Bitcoin’de 30 kat (30x) kaldıraçlı yükseliş (long) pozisyonu açtı.

PONS ALTCOİNİNDE 3 MİLYON DOLARLIK ERKEN SATIŞ PİŞMANLIĞI

Dev bir balina cüzdanı, PONS isimli altcoinde yaşadığı zamanlama hatasıyla gündeme geldi.

Yaklaşık bir ay önce 181 ETH (güncel değerle 443 bin dolar) ödeyerek 7,99 milyon adet PONS satın alan balina, fiyattaki gerileme üzerine paniğe kapılarak pozisyonunu kapattı ve 308 bin dolar zarar etti.

Ancak balinanın sattığı PONS'ların toplam değeri kısa süre sonra 3,46 milyon dolara fırladı. Yatırımcı satmayıp bekleseydi, 3 milyon doların üzerinde net kâr elde etmiş olacaktı.

HYPE TARAFINDA 11,8 MİLYON DOLARLIK ALIM VE DEV STAKE HAMLESİ

Merkeziyetsiz ekosistemin dikkat çeken varlıklarından HYPE, iki farklı dev balinanın radarındaydı:

• 0x6436 cüzdan adresli gizemli bir yatırımcı, gün içinde tek seferde 11,88 milyon dolar değerinde (141.442 adet) HYPE satın alımı gerçekleştirdi.

• Beş ay önce tanesi 35 dolardan 488.599 adet HYPE (o dönemki değeriyle 17,18 milyon dolar) toplayan bir başka balina ise elindeki tüm bakiyeyi kilitleyerek stake etti. Yatırımcının şu anki gerçekleşmemiş (kağıt üzerindeki) kârı 23,7 milyon doları bulmuş durumda.

ETHEREUM BALİNASINDAN 408 MİLYON DOLARLIK SERT SATIŞ

Altcoin piyasasının lideri Ethereum (ETH) tarafında ise devasa bir nakde geçiş hamlesi yaşandı.

Gizemli bir ETH balinası, elinde tuttuğu varlıkların 408 milyon dolar değerindeki 167.855 adetlik kısmını elden çıkardı.

Dev yatırımcının cüzdanında hâlen 237 milyon dolar değerinde (97.115 adet) ETH bulunuyor.

Piyasa uzmanları, Bitcoin'in konsolide olduğu bu dönemde balina cüzdanlarındaki yüksek hacimli pozisyon değişimlerinin, altcoinlerde kısa vadeli oynaklığı artırabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

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