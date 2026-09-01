Bank of America Corporation tarafından 1 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, MANAS Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) paylarına ilişkin alım-satım işlemleri hakkında açıklama yapıldı.

Buna göre, Bank of America’nın yüzde 100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International, 31 Ağustos 2026 tarihinde MANAS paylarında işlem gerçekleştirdi.

Merrill Lynch International tarafından 33,07 TL ile 33,31 TL fiyat aralığından toplam 12.443.788 nominal tutarlı alış ve 8.104.894 nominal tutarlı satış işlemi yapıldı. Bu işlemler sonucunda net 4.338.894 adet pay satışı gerçekleşti.

DOLAYLI PAY ORANI YÜZDE 4,479 OLDU

Gerçekleştirilen işlemin ardından Bank of America’nın, iştiraki Merrill Lynch International aracılığıyla MANAS sermayesinde dolaylı olarak sahip olduğu pay ve oy haklarının oranı 31 Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 4,479 seviyesine geriledi.

KAP açıklamasında, söz konusu işlemlerin Bank of America’nın yüzde 100 kontrolündeki Merrill Lynch International tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

MANAS hisseleri kapanışı yüzde 1,33’lük yükselişle 33,54 TL’den yaptı. Hisseler yıllık bazda yüzde 575,48, aylık bazda yüzde 16,78 kazandırdı.

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