HSBC, SISE hissesi için daha önce 40 TL olarak açıkladığı hedef fiyatını 44 TL'ye yükseltti. Kurum, hisseye ilişkin “Tut” tavsiyesini ise değiştirmedi.

SISE hissesi 2 Eylül 2026 itibarıyla 38,60 TL seviyesinden işlem görüyor. HSBC'nin 44 TL'lik hedef fiyatı, mevcut fiyata göre %13,98 prim potansiyeline işaret ediyor.

Aracı kurum Hedef fiyat Son fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Açıklanma tarihi HSBC 44,00 TL 38,60 TL Tut %13,98 2 Eylül 2026

SISE hisseleri yazım sırasında yüzde 2,48’lik düşüş ile 38,6 TL’den işlem gördü.

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