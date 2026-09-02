Borsa İstanbul’da satış baskısı güçlendi. BIST 100 endeksi yazım sırasında yüzde 1,8 düşüşle 13.970 puan seviyesinden işlem gördü.

Endekste kayıplar derinleşirken bazı hisselerde sert hareketler yaşandı. TSI 12.00 itibarıyla en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim TKNKA 190,00 TL %9,95 INTET 64,80 TL %9,92 SUWEN 6,78 TL %9,89 TURG 31,34 TL %8,37 MARTI 2,01 TL %7,49

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim GUNDG 1.350,00 TL %-10,00 KRDMA 56,75 TL %-9,99 ODINE 1.631,00 TL %-9,99 EUPWR 83,15 TL %-9,96 HEDEF 68,30 TL %-9,95

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