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Borsa İstanbul’da satış baskısı güçlendi. En çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu. TKNKA ve GUNDG ilk sırada yer aldı.

Borsa İstanbul’da satış baskısı güçlendi. BIST 100 endeksi yazım sırasında yüzde 1,8 düşüşle 13.970 puan seviyesinden işlem gördü.

Endekste kayıplar derinleşirken bazı hisselerde sert hareketler yaşandı. TSI 12.00 itibarıyla en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.

BIST 100’de satış dalgası! Yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 1

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim
TKNKA 190,00 TL %9,95
INTET 64,80 TL %9,92
SUWEN 6,78 TL %9,89
TURG 31,34 TL %8,37
MARTI 2,01 TL %7,49

BIST 100’de satış dalgası! Yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 2

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim
GUNDG 1.350,00 TL %-10,00
KRDMA 56,75 TL %-9,99
ODINE 1.631,00 TL %-9,99
EUPWR 83,15 TL %-9,96
HEDEF 68,30 TL %-9,95

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