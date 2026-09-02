Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki hareketin yüzde 2'lik eşik değeri aşmasının ardından Pay Piyasası'nda açığa satış işlemleri için yukarı adım kuralının uygulanmasına karar verdi.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 2 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Pay Piyasası'nda uygulanacak yukarı adım kuralına ilişkin bilgi verildi.

BIST 100'DE YÜZDE 2'LİK EŞİK AŞILDI

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre saat 10.51.32 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişim, belirlenen eksi yüzde 2'lik eşik değerini aştı.

Bunun üzerine Pay Piyasası'nda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemleri için yukarı adım kuralı devreye alındı.

SEANS SONUNA KADAR UYGULANACAK

Alınan karar kapsamında yukarı adım kuralı 2 Eylül seansının sonuna kadar geçerli olacak.

Yukarı adım kuralında açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Son gerçekleşen fiyatın bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde ise açığa satış işlemi son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabiliyor.

Borsa İstanbul'un daha önceki KAP duyurularında da BIST 100'de eksi yüzde 2'lik eşik aşıldığında aynı uygulamanın seans sonuna kadar devreye alındığı görülüyor.