Apple’ın yeni iPhone modellerinin fiyatları gündemdeki yerini korurken, asgari ücretle çalışan bir kişinin bu telefonları alabilmek için kaç gün çalışması gerektiği de dikkat çekti. Türkiye ve ABD’deki fiyatlar üzerinden yapılan hesaplama, iki ülke arasındaki farkı ortaya koydu.

ABD’de federal asgari ücret saatlik 7,25 dolar olurken eyalet ve yerel yönetimler daha yüksek asgari ücret belirleyebiliyor. Bu nedenle çalışanların eline geçen net gelir kişiye ve bulunduğu yere göre değişebiliyor.

Buna göre Türkiye ve ABD’de asgari ücretle çalışan bir kişinin, maaşının tamamını biriktirmesi ve kira, yemek, ulaşım ile diğer hiçbir harcamasını yapmaması durumunda söz konusu iPhone modellerine kaç günde sahip olabileceği ortaya çıktı.

TÜRKİYE’DE iPHONE ALMAK İÇİN KAÇ GÜN ÇALIŞMAK GEREKİYOR?

Türkiye’de 28.075,50 TL’lik net asgari ücret üzerinden günlük gelir 935,85 TL olarak hesaplandı.

Model Türkiye fiyatı Gerekli çalışma süresi iPhone 18 Pro 256 GB 137.999 TL 148 gün iPhone 18 Pro Max 256 GB 149.999 TL 161 gün iPhone Duo 256 GB 229.999 TL 246 gün iPhone Duo 2 TB 335.999 TL 359 gün

Buna göre Türkiye’de asgari ücretli bir çalışanın iPhone 18 Pro 256 GB alabilmek için 148 gün, iPhone 18 Pro Max için 161 gün, iPhone Duo 256 GB için 246 gün çalışması gerekiyor.

En yüksek depolama seçeneği olan iPhone Duo 2 TB için ise gereken süre 359 güne çıkıyor. Yani çalışan, hiçbir harcama yapmadan yaklaşık bir yıllık kazancının tamamını bu telefona ayırmak zorunda.

ABD’DE iPHONE ALMAK İÇİN KAÇ GÜN ÇALIŞMAK GEREKİYOR?

ABD’de net asgari ücret eyaletlere ve kişisel vergi durumlarına göre değiştiği için hesaplamada aylık 1.050-1.100 dolar net gelir aralığı baz alındı.

Model ABD fiyatı 1.050 $ gelire göre 1.100 $ gelire göre iPhone 18 Pro 256 GB 1.199 $ 34 gün 33 gün iPhone 18 Pro Max 256 GB 1.299 $ 37 gün 35 gün iPhone Duo 256 GB 1.999 $ 57 gün 55 gün iPhone Duo 2 TB 3.199 $ 91 gün 87 gün

Buna göre aylık 1.050-1.100 dolar net gelir elde eden bir ABD çalışanının iPhone 18 Pro için 33-34 gün, Pro Max için 35-37 gün, iPhone Duo 256 GB için 55-57 gün, Duo 2 TB için ise 87-91 gün çalışması gerekiyor.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ FARK

İki ülke arasındaki fark özellikle katlanabilir iPhone modellerinde dikkat çekiyor.

iPhone Duo 256 GB için Türkiye’de 246 gün çalışmak gerekirken ABD’de 55-57 gün çalışmak yeterli oluyor. iPhone Duo 2 TB modelinde ise Türkiye’de gereken süre 359 gün, ABD’de ise 87-91 gün olarak hesaplanıyor.

iPhone 18 Pro’da da benzer bir fark bulunuyor. Türkiye’de 148 gün çalışmak gerekirken ABD’de aynı model için 33-34 gün yeterli oluyor. Pro Max modelinde ise Türkiye’de 161 gün, ABD’de 35-37 gün çalışılması gerekiyor.

NOT: Türkiye’de net asgari ücret 28.075,50 TL olarak baz alınırken, ABD’de tek bir net asgari ücret bulunmadığı için aylık 1.050-1.100 dolar net gelir üzerinden hesaplama yapıldı.