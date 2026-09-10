Yatırımcıların ve birikimlerini dövizde değerlendirmek isteyen vatandaşların gözü kulağı anlık döviz kurlarında. Haftanın dördüncü işlem gününde piyasalardaki hareketlilik sürerken, "Bugün dolar ne kadar oldu?" , Euro kaç TL?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte 10 Eylül 2026 sabahı serbest piyasadan gelen en son Dolar ve Euro alış-satış fiyatları...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? (10 EYLÜL 2026)

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Merkez Bankası'nın hamleleri döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Anlık serbest piyasa verilerinden derlenen bilgilere göre kurlarda TSİ 07.21 itibarıyla son durum şöyle şekillendi;

Dolar alış fiyatı: 48,4868 TL

Dolar satış fiyatı: 48,5015 TL

Euro alış fiyatı: 56,5514 TL

Euro satış fiyatı: 56,5980 TL

DÖVİZ KURLARI NEDEN DALGALANIYOR?

Ekonomistler, Eylül ayında döviz kurlarındaki bu yukarı yönlü ivmenin arkasında yükselen enflasyon beklentileri, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketindeki yıl sonu tahminlerinin (yıl sonu dolar beklentisi 51,66 TL seviyesine yükseldi) ve küresel ticaretteki belirsizliklerin yattığını ifade ediyor. İthalatçı firmaların dönemsel döviz talebi ve uluslararası piyasalardaki risk iştahı da fiyatlar üzerinde doğrudan belirleyici oluyor.