Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Eylül haftasına ilişkin menkul kıymet istatistiklerini açıkladı.

Yabancıların borsada alım serisi bozuldu. Bir önceki hafta hem hisse senedi hem de tahvil piyasasında alım yapan yabancı yatırımcının, 18 Eylül haftasında yönünü satışa çevirdiği görüldü.

YABANCI HİSSEDE 109,8 MİLYON DOLARLIK SATIŞ YAPTI

TCMB verilerine göre, yurt dışı yerleşikler 18 Eylül haftasında fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak 109,8 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Yabancı yatırımcı bir önceki hafta Borsa İstanbul'da 277,7 milyon dolarlık hisse alımı yapmıştı. Böylece hisse piyasasında bir haftalık aranın ardından yeniden net satış kaydedildi.

TAHVİLDE DE 116 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ

Yabancı yatırımcının satış eğilimi yalnızca hisse senetleriyle sınırlı kalmadı.

Yurt dışı yerleşikler aynı hafta 116 milyon dolarlık tahvil satışı yaptı. Bir önceki hafta ise yabancıların tahvil piyasasında 151 milyon dolarlık alımı bulunuyordu.

Böylece yabancı yatırımcı, 18 Eylül haftasında hem hisse senedi hem de tahvil tarafında net satıcı konumuna geçti.