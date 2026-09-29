Phillip Capital, Gülermak için hedef fiyatını 275 TL olarak güncellerken “endeks üstü getiri” tavsiyesini korudu.

Phillip Capital, GLRMK hisseleri için daha önce 285,50 TL olarak açıkladığı hedef fiyatını 275 TL’ye indirdi.

Kurum, hedef fiyatı aşağı yönlü güncellemesine karşın hisse için “endeks üstü getiri” tavsiyesini sürdürdü.

29 Eylül 2026 itibarıyla Gülermak hisselerinin borsadaki son fiyatı 141,20 TL olarak kaydedildi. Böylece kurumun 275 TL'lik hedef fiyatı, mevcut fiyata göre %94,75 prim potansiyeline işaret ediyor.

Aracı kurum Hedef fiyat Son fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Phillip Capital 275 TL 141,20 TL Endeks üstü getiri %94,75

GLRMK hisseleri yazım sırasında yüzde 1,42'lik düşüş ile 139 TL'den işlem gördü. Hisselerde kayıp haftalık bazda yüzde 22,11, yıllık bazda yüzde 23,22 oldu.

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