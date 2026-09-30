Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR), yatırımcıların beklediği temettü kararını açıkladı. Şirketin 2025 yılı kârından pay sahiplerine nakit temettü dağıtılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da kabul edildi.

ETILR HİSSE BAŞINA NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

Alınan karara göre Etiler Gıda, 1 TL nominal değerli pay başına brüt 0,0179792 TL, net 0,0152823 TL nakit temettü dağıtacak. Toplam brüt nakit temettü tutarı ise 4,5 milyon TL olacak.

Karar Brüt temettü Net temettü Ödeme tarihi Genel Kurul 0,0179792 TL 0,0152823 TL Açıklanmadı

ETILR'in temettü verimi ise yüzde 0,24 olurken, ödeme tarihi henüz açıklanmadı.

ETILR HİSSESİNDE SON DURUM

Temettü kararının ardından Etiler Gıda (ETILR) hissesindeki fiyat hareketleri de yatırımcıların takibinde. ETILR, 29 Eylül 2026 tarihli işlemleri 7,61 TL seviyesinde tamamladı. Hisse gün içerisinde 7,07 TL ile 7,67 TL arasında hareket etti.

ETILR hissesi eylül ayına 5,50 TL seviyesinden başlamıştı. 29 Eylül kapanışı dikkate alındığında hisse, ay başından bu yana yaklaşık %35 değer kazandı.

ETILR TEMETTÜSÜ ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Temettüden yararlanabilmek için yatırımcının, açıklanacak hak kullanım tarihinden bir önceki işlem gününün kapanışında ETILR hissesine sahip olması yeterli olacak. Temettü için ayrıca şirkete başvuru yapılması gerekmiyor.

Hak kazanan yatırımcıların nakit temettü tutarı, takas sürecinin ardından yatırım hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor.

ETILR temettü hesaplama;

ETILR lot sayısı Brüt temettü Net temettü 1.000 lot 17,98 TL 15,28 TL 5.000 lot 89,90 TL 76,41 TL 10.000 lot 179,79 TL 152,82 TL 50.000 lot 898,96 TL 764,12 TL 100.000 lot 1.797,92 TL 1.528,23 TL

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