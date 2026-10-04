Borsa İstanbul'un yoğun işlem gören hisselerinden SASA Polyester (SASA) için geçen haftanın aracı kurum dağılımı dikkat çekti.

28 Eylül-2 Ekim 2026 döneminde ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 350 milyon 366 bin 904 lot, ilk 5 satıcı kurumun toplam net satışı ise 380 milyon 103 bin 777 lot oldu.

Böylece ilk 5 alıcı ve satıcı arasındaki fark 29 milyon 736 bin 873 lot satış yönünde gerçekleşti.

SASA'YI GEÇEN HAFTA EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR

SASA'da alım tarafının zirvesinde Yapı Kredi yer aldı. Kurum, hafta boyunca 117 milyon 675 bin 917 lot net alım gerçekleştirerek toplam alımların yüzde 22,38'ini oluşturdu.

Aracı kurum Net alım Pay Maliyet Yapı Kredi 117.675.917 lot %22,38 1,838 TL Vakıf 76.496.163 lot %14,55 1,890 TL Bank of America 63.343.436 lot %12,04 1,609 TL Ziraat 51.336.195 lot %9,76 1,891 TL Yatırım Finansman 41.515.193 lot %7,89 1,930 TL

SASA'YI EN ÇOK SATAN KURUM AK YATIRIM OLDU

Satış tarafında ise Ak Yatırım diğer kurumlardan ayrıştı.Ak Yatırım'ın net satışı 156 milyon 843 bin 158 lot olurken satış dağılımındaki payı yüzde 29,82'ye ulaştı.

Aracı kurum Net satış Pay Maliyet Ak Yatırım 156.843.158 lot %29,82 1,889 TL Alternatif Yatırım 93.137.382 lot %17,71 1,879 TL Fiba Yatırım 46.687.288 lot %8,88 1,928 TL QNB 44.479.867 lot %8,46 1,918 TL Marbaş 38.956.082 lot %7,41 1,888 TL

SATIŞLARIN NEREDEYSE YARISI İKİ KURUMDAN GELDİ

Haftalık dağılımın dikkat çeken noktalarından biri satışların belirli kurumlarda yoğunlaşması oldu.

Ak Yatırım ile Alternatif Yatırım'ın toplam net satışı 249 milyon 980 bin 540 lota ulaştı. İki kurum tek başına satış dağılımının yüzde 47,53'ünü gerçekleştirdi.

Buna karşılık alım tarafındaki en büyük iki kurum olan Yapı Kredi ve Vakıf'ın payı yüzde 36,93'te kaldı.

Dolayısıyla geçen hafta SASA'da satış tarafındaki yoğunlaşmanın alım tarafına göre daha güçlü olduğu görüldü.

SASA GEÇEN HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?

Aracı kurum işlemlerinin gerçekleştiği haftada SASA hissesi dalgalı bir seyir izledi.

Hisse, 25 Eylül'deki 2,08 TL'lik kapanışın ardından 2 Ekim'de 1,93 TL'den haftayı tamamladı. Buna göre haftalık kayıp yaklaşık yüzde 7,21 oldu. Hafta içerisinde en düşük 1,75 TL, en yüksek ise 2,05 TL görüldü.

28 Eylül-2 Ekim arasındaki beş işlem gününün toplam işlem hacmi ise yaklaşık 26,18 milyar TL'ye ulaştı.

SASA bir önceki hafta da sert satış baskısı altında kalmış, 21-25 Eylül dönemini yüzde 11,49 düşüşle 2,08 TL'den tamamlamıştı. Böylece hissedeki zayıf seyir takip eden haftaya da taşındı.

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