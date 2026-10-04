Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin (YTM) malvarlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da getirildiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Kurul, düzenlemenin 2012'den bu yana kanunda bulunduğunu belirterek iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu açıkladı.

HÜKÜM 2012'DEN BERİ KANUNDA

SPK'nın açıklamasına göre tartışmaya konu olan hüküm yeni bir düzenleme değil.

YTM'nin malvarlığının korunmasına ilişkin hükmün 30 Aralık 2012'den bu yana Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer aldığı belirtildi.

Düzenlemenin ilgili yönetmelikteki geçmişinin ise 6 Haziran 2013'e uzandığı kaydedildi.

Böylece SPK, Temmuz 2026'da YTM'nin malvarlığının korunmasına yönelik ilk kez yeni bir hukuki koruma getirildiği yönündeki iddiaları reddetti.

"KAMUOYUNU YANILTMAYI AMAÇLIYOR"

SPK, gerçeğe aykırı olduğunu belirttiği paylaşımların "tamamen asılsız" olduğunu ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını ifade etti.

Kurulun açıklamasına göre Temmuz 2026'daki süreç, YTM'nin malvarlığının korunmasına ilişkin hükmün hukuk sistemine ilk kez girdiği tarih olarak değerlendirilemez; hükmün yasal dayanağı yaklaşık 14 yıl öncesine uzanıyor.