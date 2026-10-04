Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayı ihracat verilerini değerlendirdi.

Erdoğan, ihracatın yılbaşından bu yana yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara ulaştığını ve yeni bir rekor kırıldığını belirtti. Eylül ayında gerçekleştirilen 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaşıldığını ifade etti.

"TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Dün açıklanan verilere göre ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık.

Eylül’de 26 milyar dolarlık ihracat yaparak cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık.

Böylelikle 2026’nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihî bir başarıya imza attık.

Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı.

Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir.

Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız.

OVP HEDEFİ AŞILMIŞTI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret verilerini açıklarken, Türkiye'nin mal ihracatının yüzde 15,4 artışla 25 milyar 976 milyon dolara yükseldiğini ve böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracatının gerçekleştirildiğini belirtmişti. Ocak-eylül döneminde ihracatın ise yüzde 5,2 artarak 210 milyar 973 milyon dolara ulaştığını ifade etmişti.

Bolat, son 12 aylık mal ihracatının 283 milyar 727 milyon dolarla rekor seviyeye çıktığını, böylece 2026 yılı için belirlenen 282 milyar dolarlık Orta Vadeli Program hedefinin aşıldığını kaydetmişti. Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ihracatının da yıllıklandırılmış bazda 117 milyar 582 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıklamıştı.