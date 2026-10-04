Akaryakıt fiyatlarında son günlerde başlayan hareketlilik devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 3 Ekim Cumartesi günü 2,20 TL indirim yapılmasının ardından yeni bir indirim beklentisi oluştu.

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre motorinin litre fiyatında 4,95 TL'lik yeni bir indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin 6 Ekim Salı gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde motorinde birkaç gün içinde yapılan toplam indirim 7,15 TL'ye ulaşmış olacak.

MOTORİNE 4,95 TL İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

Motorine yapılması beklenen 4,95 TL'lik indirimin 6 Ekim Salı günü itibarıyla geçerli olması bekleniyor.Böylece 3 Ekim'deki 2,20 TL'lik indirimin hemen ardındansürücüler ikinci kez daha düşük motorin fiyatlarıyla karşılaşacak.

Yeni indirim benzin ve LPG fiyatlarını kapsamıyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN 90 TL SINIRINA GELECEK

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı şu anda 95,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Beklenen 4,95 TL'lik indirimin doğrudan yansıması halinde fiyat 90,05 TL'ye gerileyecek.

Anadolu Yakası'nda ise 94,90 TL seviyesindeki motorinin litre fiyatı aynı hesapla 89,95 TL'ye inecek. Böylece İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorin yeniden 90 TL'nin altına gerilemiş olacak.

4 EKİM GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 84,60 TL

Motorin: 95,00 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 84,50 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 85,60 TL

Motorin: 96,10 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 85,90 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 41,20 TL