Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde 28 Eylül-2 Ekim haftasının aracı kurum dağılımı belli oldu. İlk 5 kurumun alımları satışları 2,02 milyon lot aşarken, Bank of America alım tarafında tek başına yüzde 47,8 pay aldı. Satışlarda ise İş Yatırım ilk sıraya yerleşti.

THYAO'YU EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR

Geçen hafta THYAO alımlarında açık ara Bank of America (BofA) öne çıktı. Kurum 4 milyon 669 bin 483 lot net alım gerçekleştirirken, alım tarafındaki payı yüzde 47,80'e ulaştı.

Aracı kurum Net alım Pay Maliyet Bank of America 4.669.483 lot %47,80 292,618 TL QNB 1.706.107 lot %17,47 289,158 TL HSBC 1.344.382 lot %13,76 288,420 TL Yapı Kredi 961.894 lot %9,85 286,686 TL Oyak Yatırım 408.504 lot %4,18 286,504 TL

BOFA'NIN EN ÇOK ALDIĞI 2. HİSSE OLDU

Bank of America'nın THYAO'daki net alımının parasal büyüklüğü yaklaşık 1,37 milyar TL olurken THYAO, 1,87 milyar TL'lik ASTOR alımının ardından BofA'nın hafta boyunca en fazla net alım yaptığı ikinci hisse oldu.

BofA'nın 4,67 milyon lotluk net alımı, en büyük satıcı İş Yatırım'ın 2,48 milyon lotluk net satışının yaklaşık 1,9 katına ulaştı.

THYAO'YU EN ÇOK SATAN ARACI KURUMLAR

Satış tarafında ilk sırayı İş Yatırım aldı. Kurumun net satışı 2 milyon 481 bin 177 lot olurken toplam satışlardaki payı yüzde 25,40 olarak gerçekleşti.

Aracı kurum Net satış Pay Maliyet İş Yatırım 2.481.177 lot %25,40 292,823 TL Deniz Yatırım 1.291.697 lot %13,22 290,321 TL Ak Yatırım 1.146.489 lot %11,74 290,247 TL Ziraat Yatırım 1.134.430 lot %11,61 287,887 TL Yatırım Finansman 1.015.212 lot %10,39 279,794 TL

BOFA'NIN ALIMI İŞ YATIRIM'IN SATIŞININ NEREDEYSE İKİ KATI

Haftalık dağılımdaki en dikkat çekici ayrışmalardan biri, listenin iki ucundaki kurumlar arasında görüldü.

BofA'nın 4,67 milyon lotluk net alımı, en büyük satıcı İş Yatırım'ın 2,48 milyon lotluk net satışının yaklaşık 1,9 katına ulaştı.

Ayrıca BofA ve QNB birlikte yaklaşık 6,38 milyon lot net alım gerçekleştirdi. Bu iki kurum, THYAO'daki alım tarafında yüzde 65,27'lik paya ulaştı.

HSBC İKİ HAFTA ÜST ÜSTE THYAO ALDI

Alım tarafındaki bir başka dikkat çekici kurum HSBC oldu. Kurum, 28 Eylül-2 Ekim haftasında THYAO'da 1 milyon 344 bin 382 lot net alım gerçekleştirdi. HSBC'nin ortalama maliyeti 288,42 TL olurken kurumun THYAO'daki net alım büyüklüğü yaklaşık 387,75 milyon TL oldu.

Önceki haftanın verileriyle karşılaştırıldığında HSBC'nin THYAO'daki alımlarını artırdığı görülüyor. Kurum 21-25 Eylül haftasında yaklaşık 192,44 milyon TL net alım yapmıştı. Böylece HSBC, THYAO'da iki hafta üst üste net alıcı tarafta kaldı.

THYAO HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?

Aracı kurum işlemlerinin gerçekleştiği haftada THYAO dalgalı bir seyir izledi.

Hisse 28 Eylül'de 287 TL'den kapanırken hafta içerisinde 282,50 TL'ye kadar geriledi.

2 Ekim'de ise 292 TL'den kapanış yaptı. Böylece 28 Eylül kapanışından 2 Ekim

kapanışına yaklaşık yüzde 1,74 yükseliş gerçekleşti.

Beş işlem günündeki toplam işlem hacmi ise yaklaşık 44,87 milyar TL'ye ulaştı