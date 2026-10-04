Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul yatırımcılarını ilgilendiren kredili işlem düzenlemesinin süresini uzattı.

SPK'nın 3 Ekim 2026 tarihli ve 65/1779 sayılı Kurul Kararı kapsamında, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin mevcut tedbir 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.

Kararın, Borsa İstanbul piyasalarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak alındığı belirtildi.

SPK UYGULAMAYI 17 EYLÜL'DE BAŞLATMIŞTI

Kredili işlemlerde özkaynak oranına ilişkin düzenleme ilk olarak piyasada sert hareketlerin yaşandığı 17 Eylül 2026 tarihinde devreye alınmıştı.

SPK, söz konusu tarihte yayımladığı bültenle kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar vermişti.

3 Ekim'de alınan yeni kararla uygulamanın sona erdirilmesi yerine yaklaşık bir ay daha devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ÖZKAYNAK ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Kredili hisse işlemlerinde yatırımcı, aracı kurumdan sağlanan krediyle sermaye piyasası aracı satın alabiliyor. Bu işlemlerde yatırımcının hesabında belirli bir seviyede özkaynak bulundurması gerekiyor.

Piyasadaki fiyat hareketleri nedeniyle özkaynak oranının gerekli seviyenin altına inmesi durumunda yatırımcıdan teminat tamamlaması istenebiliyor.

SPK'nın sürdürme kararı aldığı düzenleme, devam eden kredili işlemlerde özkaynak oranının uygulanmasına esneklik sağlıyor.

NEDEN UZATILDI?

SPK, kararın sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla alındığını bildirdi.

Böylece 17 Eylül'de devreye alınan tedbir, 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.