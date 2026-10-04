Hedef Holding, eylül ayında aldığı yüzde 100 bedelli sermaye artırımı kararından vazgeçti. Şirketin sermayesini 3 milyar TL'den 6 milyar TL'ye çıkaracak planın iptalinde değişen piyasa koşulları gerekçe gösterildi.

3 MİLYAR TL'LİK SERMAYE ARTIŞI YAPILMAYACAK

Hedef Holding, 7 Eylül'de özkaynak yapısını güçlendirmek amacıyla yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı almıştı.

Plan kapsamında şirketin mevcut 3 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin 3 milyar TL artırılarak 6 milyar TL'ye çıkarılması öngörülüyordu.

Son kararla birlikte şirket yalnızca artırım oranında değişikliğe gitmedi; 3 milyar TL büyüklüğündeki sermaye artırım sürecini tamamen iptal etti.

HEDEF HOLDİNG KARARIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Şirketin KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler ve mevcut piyasa şartlarının değerlendirilmesi sonucunda, şirketimizin sermaye artırımı kararından rücu edilmesine ve ilgili sürecin iptal edilmesine karar verilmiştir."

HEDEF HİSSESİ SORUŞTURMA SÜRECİNDE SERT GERİLEDİ

Hedef Holding'in sermaye artırımından vazgeçme kararı, şirketin fon soruşturması ve iştiraklerine ilişkin gelişmeler nedeniyle yoğun haber akışının yaşandığı bir dönemde geldi.

16 Eylül'de Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hukuki süreç başladı. Şirket aynı gün yaptığı KAP açıklamasında Gökalp'in bilgisine başvurulmak üzere emniyete davet edildiğini, Hedef Holding ve iştiraklerinin soruşturmayla ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Sonraki süreçte Hedef Portföy tarafından yönetilen fonlar da SPK'nın aldığı kararların kapsamına girdi. Kredi derecelendirme kuruluşunun KAP açıklamasında, Hedef Portföy yönetimindeki 31 yatırım fonuna ilişkin tasfiye kararı ve Gökalp'in görevinden ayrılması Hedef Holding'in finansal yapısı ve borç ödeme kapasitesi açısından takip edilen gelişmeler arasında gösterildi.

HEDEF payları 2 Eylül'de 68,30 TL seviyesindeydi. Ardından başlayan seri düşüşlerle 16 Eylül'de 23,88 TL'ye, 21 Eylül'de 17,42 TL'ye, 28 Eylül'de 10,30 TL'ye kadar geriledi.

1 Ekim'de ise hisse gün içinde 7,52 TL'yi gördü. Böylece 2 Eylül'deki 68,30 TL seviyesinden dip seviyeye kadar kayıp yaklaşık yüzde 89'a ulaştı. HEDEF, 2 Ekim'de yüzde 9,91 yükselişle 8,54 TL'den kapanış yaptı.

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