Borsa İstanbul'da sert fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemde şirketlerin pay geri alım programları da yoğunlaştı.

28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan geri alım bildirimleri gün gün incelendiğinde, birçok şirketin haftayı art arda alımlarla geçirdiği görüldü.

Haftanın ilk işlem gününde TUKAS 11,97 milyon, ENERY 7,41 milyon, TUREX 4,20 milyon ve AKFGY 3,60 milyon lotluk geri alımlarıyla öne çıktı.

HAFTANIN EN BÜYÜK GERİ ALIMI TUKAS'TAN

Beş günlük işlemler şirket bazında toplandığında Tukaş Gıda (TUKAS) ilk sıraya yerleşti. TUKAS 5 işlem gününün tamamında geri alım gerçekleştirdi.

28 Eylül: 11.968.879 lot

29 Eylül: 6.000.000 lot

30 Eylül: 3.000.000 lot

1 Ekim: 3.000.000 lot

2 Ekim: 5.000.000 lot

CANTE İKİ GÜNDE 25 MİLYON LOT ALDI

Haftanın ikinci sırasında ise Çan2 Termik (CANTE) yer aldı. Şirket 30 Eylül'de 18 milyon 15 bin 1 lot, 1 Ekim'de ise 6 milyon 984 bin 999 lot geri alım gerçekleştirdi. Böylece yalnızca iki işlem günündeki toplam geri alım tam 25 milyon lot oldu.

IZENR TEK GÜNDE 16,2 MİLYON LOT ALDI

İzdemir Enerji (IZENR) ise süreklilikten ziyade tek işlemdeki büyüklüğüyle ayrıştı.

Şirketin 30 Eylül tarihindeki geri alımı 16 milyon 224 bin 596 lot olarak kaydedildi. Bu işlem IZENR'yi haftanın toplam geri alım sıralamasında üst sıralara taşıdı.

ENERY 14,2 MİLYON LOTA ULAŞTI

Enerya Enerji (ENERY) de haftanın en aktif şirketlerinden biri oldu. Şirketin beş günlük geri alımları toplandığında yaklaşık 14 milyon 217 bin 710 lota ulaşıldı. Bunun 7,4 milyon lotu 28 Eylül'de, yaklaşık 5,9 milyon lotu ise 2 Ekim'de gerçekleşti.

GEÇEN HAFTA EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN 10 ŞİRKET

Hisse 28 Eylül-2 Ekim toplam geri alım TUKAS 28.968.879 lot CANTE 25.000.000 lot IZENR 16.224.596 lot ENERY 14.217.710 lot TRALT 11.592.500 lot AKFGY 10.891.480 lot TUREX 10.578.514 lot DAPGM 10.000.000 lot ETILR 7.459.495 lot BLCYT 7.132.765 lot

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.