Borsa İstanbul'da geçen hafta şirketlerin geri alımları hızlandı. Toplam 74 şirket geri alım gerçekleştirirken 28 Eylül-2 Ekim verilerine bakıldığında TUKAS, CANTE ve IZENR milyonlarca lotla öne çıktı.
Borsa İstanbul'da sert fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemde şirketlerin pay geri alım programları da yoğunlaştı.
28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan geri alım bildirimleri gün gün incelendiğinde, birçok şirketin haftayı art arda alımlarla geçirdiği görüldü.
Haftanın ilk işlem gününde TUKAS 11,97 milyon, ENERY 7,41 milyon, TUREX 4,20 milyon ve AKFGY 3,60 milyon lotluk geri alımlarıyla öne çıktı.
HAFTANIN EN BÜYÜK GERİ ALIMI TUKAS'TAN
Beş günlük işlemler şirket bazında toplandığında Tukaş Gıda (TUKAS) ilk sıraya yerleşti. TUKAS 5 işlem gününün tamamında geri alım gerçekleştirdi.
28 Eylül: 11.968.879 lot
29 Eylül: 6.000.000 lot
30 Eylül: 3.000.000 lot
1 Ekim: 3.000.000 lot
2 Ekim: 5.000.000 lot
CANTE İKİ GÜNDE 25 MİLYON LOT ALDI
Haftanın ikinci sırasında ise Çan2 Termik (CANTE) yer aldı. Şirket 30 Eylül'de 18 milyon 15 bin 1 lot, 1 Ekim'de ise 6 milyon 984 bin 999 lot geri alım gerçekleştirdi. Böylece yalnızca iki işlem günündeki toplam geri alım tam 25 milyon lot oldu.
IZENR TEK GÜNDE 16,2 MİLYON LOT ALDI
İzdemir Enerji (IZENR) ise süreklilikten ziyade tek işlemdeki büyüklüğüyle ayrıştı.
Şirketin 30 Eylül tarihindeki geri alımı 16 milyon 224 bin 596 lot olarak kaydedildi. Bu işlem IZENR'yi haftanın toplam geri alım sıralamasında üst sıralara taşıdı.
ENERY 14,2 MİLYON LOTA ULAŞTI
Enerya Enerji (ENERY) de haftanın en aktif şirketlerinden biri oldu. Şirketin beş günlük geri alımları toplandığında yaklaşık 14 milyon 217 bin 710 lota ulaşıldı. Bunun 7,4 milyon lotu 28 Eylül'de, yaklaşık 5,9 milyon lotu ise 2 Ekim'de gerçekleşti.
GEÇEN HAFTA EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN 10 ŞİRKET
|Hisse
|28 Eylül-2 Ekim toplam geri alım
|TUKAS
|28.968.879 lot
|CANTE
|25.000.000 lot
|IZENR
|16.224.596 lot
|ENERY
|14.217.710 lot
|TRALT
|11.592.500 lot
|AKFGY
|10.891.480 lot
|TUREX
|10.578.514 lot
|DAPGM
|10.000.000 lot
|ETILR
|7.459.495 lot
|BLCYT
|7.132.765 lot
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