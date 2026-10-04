Borsa İstanbul'da yeni haftada 11 hisseyi ilgilendiren VBTS tedbirlerinin süresi dolacak. 5 Ekim'de 9 hissede kısıtlamalar sona ererken OZATD'de kredili işlem yasağının yanı sıra brüt takas ve emir paketi tedbirleri de kalkacak.

5 EKİM'DE 9 HİSSEDE TEDBİR KALKACAK

Haftanın ilk işlem gününde toplam 9 hissede uygulanan tedbirlerin süresi dolacak.

Bunlar arasında en kapsamlı değişiklik Özata Denizcilik (OZATD) hissesinde yaşanacak. OZATD üzerindeki kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri sona erecek.

PASEU, KRDMB, ODINE, GESAN, LIDER, EUPWR, DAGI ve MARTI hisselerinde ise uygulanan kredili işlem yasağının süresi 5 Ekim'de dolacak.

VERUS VE BIGEN İÇİN TARİHLER FARKLI

Verusa Holding (VERUS) paylarında uygulanan kredili işlem yasağının 7 Ekim Çarşamba, Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) paylarındaki kredili işlem yasağının ise 8 Ekim Perşembe sona ermesi bekleniyor.

Böylece hafta boyunca toplam 11 pay üzerindeki VBTS tedbirlerinin süresi tamamlanmış olacak.

BU HAFTA TEDBİRLERİ SONA ERECEK 11 HİSSENİN LİSTESİ

Tarih Hisse Sona erecek tedbir 5 Ekim OZATD Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi 5 Ekim PASEU Kredili işlem yasağı 5 Ekim KRDMB Kredili işlem yasağı 5 Ekim ODINE Kredili işlem yasağı 5 Ekim GESAN Kredili işlem yasağı 5 Ekim LIDER Kredili işlem yasağı 5 Ekim EUPWR Kredili işlem yasağı 5 Ekim DAGI Kredili işlem yasağı 5 Ekim MARTI Kredili işlem yasağı 7 Ekim VERUS Kredili işlem yasağı 8 Ekim BIGEN Kredili işlem yasağı

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.