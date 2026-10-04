Borsa İstanbul'da 28 Eylül-2 Ekim haftasında satış baskısı bazı hisselerde taban serisine dönüştü. 26 hisse beş işlem günlük taban serisi yaşarken kayıplar yüzde 41'e yaklaştı. Bazı hisselerde ise düşüş serisinin geçen haftadan çok daha önce başladığı görüldü.

BIST 100 HAFTAYI YÜZDE 4,88 KAYIPLA TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da satış baskısı yalnızca taban serisi yaşayan hisselerle sınırlı kalmadı. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,88 değer kaybederek 12.270,18 puandan kapanırken, hafta içinde 11.926,04 puana kadar geriledi. Endeksin haftalık en yüksek seviyesi ise 12.750,45 puan oldu.

Teknoloji ve bilişim tarafında da haftalık kayıplar görüldü. BIST Teknoloji yüzde 2,96, BIST Bilişim ise yüzde 4,99 geriledi. Böylece 26 hissede yüzde 41'e yaklaşan kayıplar, ana endekslerdeki düşüşün oldukça üzerine çıktı.

GEÇEN HAFTA TABAN SERİSİ YAŞAYAN 26 HİSSENİN LİSTESİ

Hisse Kapanış fiyatı Haftalık değişim IZFAS 13,00 TL -%40,91 UFUK 355,50 TL -%40,90 GUNDG 187,20 TL -%40,90 DSTKF 694,00 TL -%40,89 BIGTK 78,15 TL -%40,89 TRHOL 1.147,00 TL -%40,88 OZATD 1.271,00 TL -%40,88 ODINE 161,70 TL -%40,88 TEHOL 12,19 TL -%40,88 PRZMA 17,82 TL -%40,88 ISVEA 24,80 TL -%40,87 ANELE 36,72 TL -%40,87 BINBN 47,48 TL -%40,87 KUYAS 21,74 TL -%40,86 ALKLC 132,60 TL -%40,86 BIGEN 40,04 TL -%40,86 KARCL 59,45 TL -%40,85 RALYH 69,20 TL -%40,85 DUNYH 26,36 TL -%40,84 MAGEN 9,53 TL -%40,84 TMPOL 73,55 TL -%40,83 IEYHO 58,70 TL -%40,83 MANAS 8,54 TL -%40,78 SVGYO 3,98 TL -%40,77 NETGL 13,22 TL -%40,77 PEKGY 3,00 TL -%40,71

BAZI HİSSELERDE TABAN SERİSİ 5 GÜNLE SINIRLI DEĞİL

Geçen haftaki tablo bazı hisselerde daha uzun süredir devam eden satış dalgasının son halkası oldu.

BIST 100 kapsamında yapılan günlük kapanış incelemesine göre ODINE'de taban serisi 24 işlem gününe kadar uzadı. DSTKF ve IEYHO'da seri 13, MAGEN'de 12, RALYH'de ise 11 işlem gününe ulaştı.

Özellikle ODINE'deki fiyat hareketi dikkat çekti. Hisse 31 Ağustos'taki 2.013 TL seviyesinden 2 Ekim'de 161,70 TL'ye kadar geriledi. Bu iki fiyat arasındaki kayıp yaklaşık yüzde 92'ye ulaştı.

FON SORUŞTURMASINDA ADI GEÇEN HİSSELER DE LİSTEDE

Listenin dikkat çeken bir diğer tarafı ise son haftalarda sermaye piyasalarındaki fon soruşturması kapsamında gündeme gelen bazı hisselerin de taban serisinde yer alması oldu.

TRHOL, OZATD, ODINE ve TEHOL haftayı yüzde 40'ın üzerinde kayıpla tamamlayan hisseler arasında yer aldı. Özellikle ODINE'deki uzun taban serisi, hissenin haftalık kaybının ötesinde daha uzun süreli fiyat hareketini ortaya koydu.

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