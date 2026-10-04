Fon soruşturması kapsamında tutuklanan İhsan Çimen'in hakim ortağı olduğu Yucatan Investment'ın kontrolündeki Özerden Ambalaj (OZRDN) KAP'a açıklama yaptı. Şirket, kendisinin ve hakim ortağı Yucatan Investment'ın soruşturmanın tarafı olmadığını, herhangi bir soruşturma veya tedbir bildirimi almadığını duyurdu.

"SORUŞTURMANIN TARAFI DEĞİLİZ"

Özerden Ambalaj, hem şirketin hem de hakim ortağı Yucatan Investment Ltd.'nin mevcut bilgiler dahilinde söz konusu soruşturmanın tarafı olmadığını açıkladı.

Şirket açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Şirketimizin hakim ortağı YUCATAN INVESTMENT LTD.'nin hakim ortağı Sayın İhsan Çimen hakkında kamuoyuna ve çeşitli iletişim mecralarına yansıyan haberler nedeniyle, yatırımcılarımızın ve diğer paydaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler itibarıyla Sayın İhsan Çimen hakkında yürütülmekte olan bir adli süreç bulunmaktadır. Sayın Çimen, YUCATAN INVESTMENT LTD.'nin hakim ortağı olmakla birlikte, şirkette herhangi bir icrai görev veya yetkiye sahip değildir.

Şirketimiz ÖZERDEN AMBALAJ A.Ş. ve hakim ortağımız YUCATAN INVESTMENT LTD., mevcut bilgilerimiz dahilinde söz konusu soruşturmanın tarafı değildir. Şirketimize veya hakim ortağımız YUCATAN INVESTMENT LTD.'ye söz konusu süreç kapsamında yöneltilmiş herhangi bir soruşturma veya tedbire ilişkin Şirketimize ulaşmış resmi bir bildirim bulunmamaktadır.

Söz konusu gelişmelerin, mevcut durum itibarıyla gerek Şirketimiz ÖZERDEN AMBALAJ A.Ş.'nin gerekse hakim ortağımız YUCATAN INVESTMENT LTD.'nin faaliyetleri ve işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamakta olup, her iki şirketin faaliyetleri, ticari ilişkileri ve kurumsal işleyişi olağan şekilde ve kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu vesileyle yatırımcılarımızın ve diğer paydaşlarımızın, Şirketimiz hakkında sosyal medya ve diğer resmi olmayan iletişim kanallarında yer alan, Şirketimiz tarafından teyit edilmemiş bilgi, iddia ve yorumlar yerine, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan resmi açıklamalarımızı esas almalarını önemle rica ederiz.

Teyit edilmemiş bilgi, iddia ve spekülatif değerlendirmelerin Şirketimiz hakkında yanlış algılara yol açabileceği; Şirketimizin ticari itibarı ile müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları ve diğer paydaşlarıyla olan ilişkilerini ve dolayısıyla faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği hususunun tüm paydaşlarımız tarafından gözetilmesini önemle hatırlatmak isteriz.

Şirketimiz, faaliyetlerinin sağlıklı ve kesintisiz şekilde sürdürülmesi ve tüm pay sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Şirketimizi veya hakim ortağımız YUCATAN INVESTMENT LTD.'yi doğrudan ilgilendiren ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuya açıklanması gereken herhangi bir gelişme olması halinde, yatırımcılarımız ve kamuoyu KAP aracılığıyla zamanında bilgilendirilecektir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

ÖZERDEN AMBALAJ A.Ş.

NE OLMUŞTU?

İhsan Çimen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında 3 Ekim'de tutuklanan 20 şüpheli arasında yer almıştı.

Çimen'in Özerden Ambalaj (OZRDN) ile bağlantısı ise şirketin ortaklık yapısından geliyor. Çimen, Yucatan Investment Ltd.'nin hakim ortağı konumunda bulunuyor. Yucatan Investment ise Şubat 2026'da Özerden Ambalaj'ın yüzde 45,92 oranındaki sermaye payını ve yüzde 71,4 oy hakkını devralarak şirketin yönetim kontrolünü elde etmişti.

Çimen'in tutuklanmasının ardından Özerden Ambalaj, KAP üzerinden açıklama yaparak Çimen'in şirkette herhangi bir icrai görev veya yetkisinin bulunmadığını, OZRDN ve Yucatan Investment'ın soruşturmanın tarafı olmadığını ve kendilerine ulaşmış herhangi bir soruşturma veya tedbir bildirimi bulunmadığını duyurdu.