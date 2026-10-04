Aracı kurumlar 28 Eylül-2 Ekim haftasında 16 hisse için hedef fiyat açıkladı. ASELS, FROTO, TOASO ve DOAS birden fazla kurumun radarına girerken potansiyel getiri yüzde 129'a ulaştı.
Borsa İstanbul'da 28 Eylül-2 Ekim haftasında aracı kurumların hedef fiyat raporları peş peşe geldi. 16 farklı hisse için yeni hedef fiyat ve tavsiyeler açıklanırken bazı hisseler birden fazla kurumun radarına girdi. Açıklanan hedefler içerisinde getiri potansiyeli yüzde 129'a kadar çıktı.
GEÇEN HAFTA HEDEF FİYAT AÇIKLANAN HİSSELER
|Hisse
|Aracı kurum
|Tavsiye
|Hedef fiyat
|Potansiyel getiri
|TABGD
|Yapı Kredi
|Al
|375,00 TL
|%64,47
|OTKAR
|Yapı Kredi
|Al
|780,00 TL
|%129,24
|ASELS
|Yapı Kredi
|Tut
|400,00 TL
|%10,27
|FROTO
|Deniz
|Al
|115,00 TL
|%55,09
|TOASO
|Deniz
|Al
|400,00 TL
|%54,29
|DOAS
|Deniz
|Tut
|255,00 TL
|%79,20
|TOASO
|Şeker
|Al
|435,00 TL
|%67,79
|FROTO
|Şeker
|Al
|130,00 TL
|%75,32
|DOAS
|Şeker
|Al
|302,90 TL
|%112,86
|ASELS
|Ak Yatırım
|Endeks Üstü
|520,00 TL
|%43,35
|ENKAI
|—
|—
|129,00 TL
|%53,57
|ALARK
|Deniz
|Al
|170,00 TL
|%65,21
|AKSEN
|Deniz
|Al
|109,00 TL
|%46,90
|GWIND
|Deniz
|Tut
|36,20 TL
|%77,45
|GWIND
|Ziraat
|Al
|39,24 TL
|%92,35
|ASELS
|BofA
|Al
|575,00 TL
|%58,51
|TOASO
|Gedik
|Endekse Paralel
|496,70 TL
|%91,59
|FROTO
|Gedik
|Endekse Paralel
|166,40 TL
|%124,41
|DOAS
|Gedik
|Endeks Üstü
|257,90 TL
|%81,24
|ANSGR
|Gedik
|Endeks Üstü
|43,50 TL
|%81,40
|AKGRT
|Gedik
|Endeks Üstü
|9,10 TL
|%75,00
|TURSG
|Gedik
|Endeks Üstü
|10,00 TL
|%83,15
|GLRMK
|PhillipCapital
|Endeks Üstü
|275,00 TL
|%92,04
|EKGYO
|Kuveyt Türk
|Al
|31,00 TL
|%62,56
|EBEBK
|Kuveyt Türk
|Al
|105,00 TL
|%27,66
ÜÇ HİSSEDE POTANSİYEL YÜZDE 100'Ü AŞTI
Haftalık hedef fiyat listesindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, üç değerlendirmede hesaplanan potansiyel getirinin yüzde 100'ün üzerine çıkması oldu.
OTKAR için Yapı Kredi Yatırım'ın 780 TL'lik hedefi yüzde 129,24, FROTO için Gedik Yatırım'ın 166,40 TL'lik hedefi yüzde 124,41 ve DOAS için Şeker Yatırım'ın 302,90 TL'lik hedefi yüzde 112,86 potansiyel getiriye işaret ediyor.
Böylece tabloda en yüksek potansiyel getiri OTKAR'da oluştu. Yapı Kredi Yatırım'ın OTKAR için 780 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesini koruduğu ayrıca teyit ediliyor.
ASELS İÇİN ÜÇ FARKLI HEDEF FİYAT
Geçen hafta aracı kurumların en fazla değerlendirdiği hisselerden biri ASELS oldu.
Yapı Kredi Yatırım ASELS için 400 TL hedef fiyat ve "Tut" tavsiyesi verirken, Ak Yatırım hedef fiyatını 520 TL'ye yükselterek "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesinde bulundu. Bank of America ise hisse için 575 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Ak Yatırım'ın önceki 480 TL'lik hedefini 520 TL'ye yükselttiği de kurum raporlarına dayanan güncel verilerde yer alıyor.
OTOMOTİV HİSSELERİ ARACI KURUMLARIN RADARINDAYDI
Haftanın hedef fiyat trafiğinde otomotiv sektörü belirgin şekilde öne çıktı.
FROTO için Deniz, Şeker ve Gedik; TOASO için Deniz, Şeker ve Gedik; DOAS için de aynı üç kurumdan değerlendirmeler geldi.
Özellikle FROTO için açıklanan hedef fiyatlar 115 TL ile 166,40 TL, TOASO'da 400 TL ile 496,70 TL, DOAS'ta ise 255 TL ile 302,90 TL arasında değişti.
Gedik Yatırım'ın otomotiv sektör raporunda FROTO'yu tercih ettiği hisse olarak öne çıkardığı, DOAS'ın tavsiyesini ise "Endeksin Üzerinde Getiri" seviyesine yükselttiği görülüyor.
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