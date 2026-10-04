Borsa İstanbul'da 28 Eylül-2 Ekim haftasında aracı kurumların hedef fiyat raporları peş peşe geldi. 16 farklı hisse için yeni hedef fiyat ve tavsiyeler açıklanırken bazı hisseler birden fazla kurumun radarına girdi. Açıklanan hedefler içerisinde getiri potansiyeli yüzde 129'a kadar çıktı.

GEÇEN HAFTA HEDEF FİYAT AÇIKLANAN HİSSELER

Hisse Aracı kurum Tavsiye Hedef fiyat Potansiyel getiri TABGD Yapı Kredi Al 375,00 TL %64,47 OTKAR Yapı Kredi Al 780,00 TL %129,24 ASELS Yapı Kredi Tut 400,00 TL %10,27 FROTO Deniz Al 115,00 TL %55,09 TOASO Deniz Al 400,00 TL %54,29 DOAS Deniz Tut 255,00 TL %79,20 TOASO Şeker Al 435,00 TL %67,79 FROTO Şeker Al 130,00 TL %75,32 DOAS Şeker Al 302,90 TL %112,86 ASELS Ak Yatırım Endeks Üstü 520,00 TL %43,35 ENKAI — — 129,00 TL %53,57 ALARK Deniz Al 170,00 TL %65,21 AKSEN Deniz Al 109,00 TL %46,90 GWIND Deniz Tut 36,20 TL %77,45 GWIND Ziraat Al 39,24 TL %92,35 ASELS BofA Al 575,00 TL %58,51 TOASO Gedik Endekse Paralel 496,70 TL %91,59 FROTO Gedik Endekse Paralel 166,40 TL %124,41 DOAS Gedik Endeks Üstü 257,90 TL %81,24 ANSGR Gedik Endeks Üstü 43,50 TL %81,40 AKGRT Gedik Endeks Üstü 9,10 TL %75,00 TURSG Gedik Endeks Üstü 10,00 TL %83,15 GLRMK PhillipCapital Endeks Üstü 275,00 TL %92,04 EKGYO Kuveyt Türk Al 31,00 TL %62,56 EBEBK Kuveyt Türk Al 105,00 TL %27,66

ÜÇ HİSSEDE POTANSİYEL YÜZDE 100'Ü AŞTI

Haftalık hedef fiyat listesindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, üç değerlendirmede hesaplanan potansiyel getirinin yüzde 100'ün üzerine çıkması oldu.

OTKAR için Yapı Kredi Yatırım'ın 780 TL'lik hedefi yüzde 129,24, FROTO için Gedik Yatırım'ın 166,40 TL'lik hedefi yüzde 124,41 ve DOAS için Şeker Yatırım'ın 302,90 TL'lik hedefi yüzde 112,86 potansiyel getiriye işaret ediyor.

Böylece tabloda en yüksek potansiyel getiri OTKAR'da oluştu. Yapı Kredi Yatırım'ın OTKAR için 780 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesini koruduğu ayrıca teyit ediliyor.

ASELS İÇİN ÜÇ FARKLI HEDEF FİYAT

Geçen hafta aracı kurumların en fazla değerlendirdiği hisselerden biri ASELS oldu.

Yapı Kredi Yatırım ASELS için 400 TL hedef fiyat ve "Tut" tavsiyesi verirken, Ak Yatırım hedef fiyatını 520 TL'ye yükselterek "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesinde bulundu. Bank of America ise hisse için 575 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Ak Yatırım'ın önceki 480 TL'lik hedefini 520 TL'ye yükselttiği de kurum raporlarına dayanan güncel verilerde yer alıyor.

OTOMOTİV HİSSELERİ ARACI KURUMLARIN RADARINDAYDI

Haftanın hedef fiyat trafiğinde otomotiv sektörü belirgin şekilde öne çıktı.

FROTO için Deniz, Şeker ve Gedik; TOASO için Deniz, Şeker ve Gedik; DOAS için de aynı üç kurumdan değerlendirmeler geldi.

Özellikle FROTO için açıklanan hedef fiyatlar 115 TL ile 166,40 TL, TOASO'da 400 TL ile 496,70 TL, DOAS'ta ise 255 TL ile 302,90 TL arasında değişti.

Gedik Yatırım'ın otomotiv sektör raporunda FROTO'yu tercih ettiği hisse olarak öne çıkardığı, DOAS'ın tavsiyesini ise "Endeksin Üzerinde Getiri" seviyesine yükselttiği görülüyor.

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