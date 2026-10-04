Fon soruşturmasının ardından tasfiye sürecine giren portföy yönetim şirketlerinden A1 Capital Portföy, yatırımcıları ilgilendiren yeni bir açıklama yaptı. Tasfiye kapsamındaki 4 fonun portföy devirleri tamamlanırken işlemleri Ziraat Bankası yürütecek. Tasfiye kapsamında olmayan 7 fon ise onay verilmesi halinde yeniden alım satıma açılabilecek.

TASFİYEDE ÖNCELİK PARA PİYASASI FONLARINDA

A1 Capital Portföy'ün açıklamasına göre Ziraat Bankası, tasfiye sürecine öncelikle unvanında "para piyasası" ifadesi bulunan yatırım fonlarından başlayacak.

Fonlar daha sonra yatırımcı sayısı en fazla olandan en aza doğru sıralanarak tasfiye edilecek.

A1 Capital Portföy, sürecin yürütülebilmesi için gerekli fon portföy devirlerinin tamamlandığını açıkladı.

A1 CAPİTAL PORTFÖY'ÜN 4 FONU TASFİYE EDİLECEK

Şirket tarafından açıklanan tasfiye kapsamındaki fonlar şöyle;

Fon kodu Fon adı CAH A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) PAB A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu P1A A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon AJ1 A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Bu dört fonun tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilecek.

7 FON TASFİYE KAPSAMINDA DEĞİL

Açıklamada yatırımcılar açısından önemli bir ayrım daha yapıldı.A1 Capital Portföy'e ait 7 fon tasfiye kapsamında bulunmuyor. Bu fonların yalnızca alım ve satım işlemleri geçici olarak durdurulmuş durumda.

Fon kodu Fon adı AU1 A1 Capital Portföy Altın Fonu BON A1 Capital Portföy Borçlanma Araçları Fonu DGF A1 Capital Portföy Değişken Fon DNF A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu HFR A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) DA1 A1 Capital Portföy Serbest (Döviz) Fon CVL A1 Capital Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

TASFİYE BİTMEDEN YENİDEN AÇILABİLECEKLER

Tasfiye kapsamında olmayan bu 7 fon açısından dikkat çeken nokta ise işlemlerin yeniden başlatılması ihtimali oldu.

Şirketin açıklamasına göre fonlar, tasfiye sürecinin tamamlanması beklenmeden, gerekli görülmesi ve Ziraat Bankası'nın onay vermesi halinde tüm dağıtım kanallarında yeniden alım ve satıma açılabilecek.

Dolayısıyla söz konusu 7 fon için mevcut aşamada tasfiye kararı bulunmuyor.

A1 Capital Portföy, süreçte yeni resmi gelişmeler yaşanması halinde yatırımcıların bilgilendirilmeye devam edileceğini açıkladı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.