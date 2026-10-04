Fon piyasasında son dönemde yaşanan hareketlilik para akışlarına da yansıdı. FonTurkey verilerine göre 25 Eylül-2 Ekim döneminde yatırım fonlarından toplam 143,66 milyar TL net para çıkışı gerçekleşti. En yüksek çıkış 56,55 milyar TL ile serbest para piyasası/kısa vadeli fonlarda görülürken, haftanın son işlem gününde tablo tersine döndü.

EN BÜYÜK ÇIKIŞ 56,55 MİLYAR TL

En fazla para çıkışı Serbest - Para Piyasası / Kısa Vadeli kategorisinde gerçekleşti.

41 fonun bulunduğu kategoride 25 Eylül-2 Ekim dönemindeki net para çıkışı 56,55 milyar TL oldu. Kategorinin toplam büyüklüğü dönem boyunca yüzde 9,3 azaldı.

İkinci sırada 37,09 milyar TL çıkışla Serbest - Döviz fonları yer aldı. 101 fonun bulunduğu kategorinin büyüklüğündeki azalış yüzde 1,8 olarak hesaplandı.

Para piyasası fonlarından ise aynı dönemde 17,15 milyar TL net çıkış gerçekleşti.

FONLARDAN HANGİ KATEGORİDE NE KADAR PARA ÇIKTI?

Fon kategorisi Net para çıkışı Serbest - Para Piyasası / Kısa Vadeli 56,55 milyar TL Serbest - Döviz 37,09 milyar TL Para Piyasası 17,15 milyar TL Borçlanma Araçları 13,57 milyar TL Serbest - Hisse ve Diğer 6,06 milyar TL Kıymetli Madenler 4,80 milyar TL Hisse Senedi 3,45 milyar TL Değişken 3,04 milyar TL Fon Sepeti 948 milyon TL Katılım 915 milyon TL Karma ve Diğer 93 milyon TL

PARA ÇIKIŞI 1 EKİM'DE ZİRVE YAPTI

Günlük para akışları incelendiğinde ise çıkışın hafta boyunca devam ettiği, 1 Ekim'de belirgin şekilde hızlandığı görüldü.

Fonlardan 28 Eylül'de 24,8 milyar TL, 29 Eylül'de 37,1 milyar TL, 30 Eylül'de 32,8 milyar TL ve 1 Ekim'de 54,8 milyar TL net para çıkışı gerçekleşti.

Haftanın son işlem gününde ise tablo değişti.

2 Ekim'de fonlara toplam 5,9 milyar TL net para girişi hesaplandı. Böylece art arda dört işlem gününde görülen çıkışın ardından haftanın son gününde para akışı pozitife döndü.

PARA PİYASASI FONLARINA SON GÜN 5,1 MİLYAR TL GİRDİ

2 Ekim'deki toparlanmada para piyasası kategorileri öne çıktı.Para piyasası fonlarına 5,1 milyar TL, serbest para piyasası/kısa vadeli fonlara 2,9 milyar TL, serbest döviz fonlarına ise 1,8 milyar TL net para girişi gerçekleşti.

Buna karşılık aynı gün serbest hisse ve diğer fonlardan 1,4 milyar TL, kıymetli maden fonlarından 800 milyon TL ve hisse senedi fonlarından 700 milyon TL çıkış hesaplandı.

HİSSE SENEDİ FONLARINDAN HER GÜN PARA ÇIKTI

Verilerde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise hisse senedi fonlarındaki kesintisiz çıkış oldu.

Bu kategoride 28 Eylül'de 500 milyon TL, 29 Eylül'de 600 milyon TL, 30 Eylül'de 800 milyon TL, 1 Ekim'de 800 milyon TL ve 2 Ekim'de 700 milyon TL net çıkış gerçekleşti.

Böylece hisse senedi fonlarındaki toplam net para çıkışı yaklaşık 3,45 milyar TL'ye ulaştı.

143,7 MİLYAR TL'LİK HESAPLAMADA HANGİ FONLAR VAR?

TEFAS'ta işlem gören 953 fonu kapsıyor. Hesaplama net akış için pay değişimi ile fiyatın çarpılması yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

SPK kararıyla işlemleri kapatılan 7 portföy yönetim şirketinin fonları ise hesaplamaya dahil edilmiyor. Bu nedenle 143,66 milyar TL'lik rakam, söz konusu fonlar hariç tutularak hesaplanan net para akışını ifade ediyor.

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