20 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla BIST 100 endeksinde yer alan bazı hisseler, kritik teknik göstergelerin aynı anda olumlu sinyal vermesiyle dikkat çekici bir "AL" profili çiziyor.

Yapılan teknik taramada; fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarının (EMA) üzerinde seyreden, MACD göstergesi 0 denge seviyesinin üzerinde bulunan, aynı zamanda RSI ve Stokastik RSI değerleri henüz aşırı alım bölgesine geçmeyip yükseliş potansiyelini koruyan hisseler belirlendi.

"AL" SİNYALİ VEREN HİSSELER

Yükseliş trendinin devamına işaret eden filtrelerden başarıyla geçen hisseler şunlar oldu:

• Astor Enerji (ASTOR)

• Türk Altın İşletmeleri (TRALT)

• Enerjisa Enerji (ENJSA)

• Europower Enerji ve Otomasyon (EUPWR)

• CVK Maden İşletmeleri (CVKMD)

• Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR)

• Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK)

• TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri (TRMET)

• Efor Yatırım Sanayi (EFOR)

• TR Doğal Enerji Kaynakları (TRENJ)

TEKNİK ANALİZDE BU GÖSTERGELER NE ANLAMA GELİYOR?

• Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA): Fiyatın 9, 21, 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde kalması, kısa ve uzun vadeli yükseliş trendinin korunduğunu gösterir.

• MACD: Göstergenin sıfırın üzerine çıkması, kısa vadeli talebin uzun vadeli talebi baskıladığını ve piyasada boğa koşullarının hakim olduğunu teyit eder.



• RSI ve Stokastik RSI: RSI değerinin 70'in, Stokastik ve Stoch RSI değerlerinin ise 80'in altında kalması, hissenin henüz aşırı alım bölgesine (doygunluğa) ulaşmadığını ve olası kar satışlarına karşı riskin düşük olduğunu işaret eder.

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