Rusya Merkez Bankası verilerine göre her ay milyarlarca ruble nakit olarak çekilmeye devam ediyor.

Ukrayna'nın Rus petrol rafinerileri ile lojistik altyapısına düzenlediği İHA saldırılarının ekonomik etkileri derinleşirken, yılın ilk yedi ayında bankalardan yaklaşık 24,4 milyar euro (1,35 trilyon TL) tutarında para çekildi.

Finans platformu Banks.ru verileri, mart ayında başlayan nakit talebinin her ay ortalama 300 milyar ruble (169,3 milyar TL) seviyesinde gerçekleştiğini gösteriyor.

DEV BANKALARDA MEVDUAT KAYBI

Ülkenin en büyük yedi bankasından beşinde bireysel mevduatlarda net düşüş kaydedildi:

• Gazprombank: Dört ayda 299,5 milyar ruble (yüzde 10,8) kayıpla en büyük düşüşü yaşadı.

• Rosselkhozbank: Mevduat çıkışı 270,5 milyar rubleye ulaşarak yüzde 15'i aştı.

• Alfa-Bank: Mevduatlarının yüzde 5,6'sına denk gelen 179,4 milyar rubleyi kaybetti.

• Sovcombank ve VTB: Sırasıyla 81,7 milyar ruble ve 20,4 milyar ruble net çıkış bildirdi.

• Sberbank: Müşterileri haziranda 211,6 milyar, temmuzda ise 31,8 milyar ruble nakit çekti.

T-Bank ise mevduat hacmini 193 milyar ruble artırarak bu süreçte pozitif ayrışan tek kurum oldu.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, dolaşımdaki nakit miktarı yalnızca temmuz ayında 643,4 milyar ruble artarak yılın en yüksek aylık yükselişini kaydetti.

Ağustosa ait ilk veriler de 300 milyar rublelik ek bir çekime işaret ediyor.

PANİĞİN ARKASINDAKİ İKİ ANA NEDEN: SALDIRILAR VE KAMULAŞTIRMA

Mevcut para çekme dalgasının temelinde iki ana faktör yer alıyor: Ukrayna saldırılarının finansal mimariyi sarsacağı endişesi ve Kremlin'in yükselen savaş maliyetlerini karşılamak için mevduatlara el koyabileceği korkusu.

Geçtiğimiz yıl Rus savcıların yaklaşık 51,5 milyar dolarlık özel varlığı devlet kontrolüne alması ve haziranda milyarder Vadim Moshkovich ile bağlantılı 7,6 milyar dolarlık varlığa el konulması bu tedirginliği besledi.

Ayrıca Kremlin'in oligarklardan "gönüllü bağış" adı altında bütçeye yüz milyarlarca ruble aktarması da piyasadaki güvensizliği artırdı.

EKONOMİK BÜYÜME YAVAŞLIYOR

2022'deki işgalin ardından alınan geçici önlemlerle bastırılan mevduat kaçışı, bu kez daha uzun süreli ve geniş ölçekli bir boyuta ulaştı. Rusya ekonomisi 2025'in ilk yarısındaki yüzde 1,2'lik büyümeye kıyasla, 2026'nın aynı döneminde yalnızca yüzde 0,3 büyüyebildi.

Devlete ait kalkınma şirketi VEB'in baş ekonomisti Andrei Klepach, yıpratma savaşının maliyetlerini sorgulayan açıklamalarının ardından görevden alındı.