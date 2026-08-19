Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN), Romanya’da kapı ve pencere üretimine odaklanacak yeni bir tesis ve şirket kurulacağını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Europen Endüstri Yönetim Kurulu 19 Ağustos 2026 tarihinde toplanarak yatırım kararını onayladı.

YÜZDE 100 BAĞLI ORTAKLIK OLACAK

Şirketin kapasite artırma hedefleri ve Avrupa’daki satış hacmini genişletme stratejisi doğrultusunda hayata geçirilecek projede, kurulacak yeni yapının tüm hisseleri Europen Endüstri’ye ait olacak.

Yatırımla birlikte Romanya’da özel ölçü kapı ve pencere üretimine odaklanacak tesisin faaliyete geçirilmesi ve bu sayede Doğu ve Orta Avrupa başta olmak üzere kıta genelindeki tedarik zinciri ile operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

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