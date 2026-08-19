Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) kapsamında yapılan açıklamaya göre era Portföy Yönetimi A.Ş., şirket sermayesindeki pay oranını yüzde 10’un üzerine çıkardı.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında yer alan detaylara göre; Tera Portföy bünyesindeki 5 ayrı serbest fon (DOH, T3B, TLY, TMV ve THF) 17 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Birleşim Grup Enerji (BIGEN) pay piyasasında yoğun bir işlem hacmi gerçekleştirdi.

Söz konusu işlem gününde:

• 15.989.091 nominal pay alımı yapıldı,

• 259.133 nominal pay satışı gerçekleştirildi.

TOPLAM PAY ORANI YÜZDE 10,69’A YÜKSELDİ

Gerçekleştirilen alım-satım işlemleri sonucunda, Tera Portföy’ün yönettiği fonların Birleşim Grup Enerji sermayesi içerisindeki toplam pay oranı yüzde 7,964544 seviyesinden yüzde 10,690706’ya yükseldi.

Böylece portföy yönetim şirketi, şirket sermayesinde yüzde 10'luk stratejik ortaklık eşiğini aşmış oldu.

Mevzuat Notu: SPK’nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12. maddesinin (b) bendi uyarınca; bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak bir ihraççının sermayesindeki payının veya oy haklarının yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20, yüzde 25, yüzde 33, yüzde 50, yüzde 67 veya yüzde 95 oranlarına ulaşması veya bu oranların altına düşmesi durumunda kurucu tarafından KAP’a açıklama yapılması zorunluluğu bulunuyor.

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