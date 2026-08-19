"Sıcak para" olarak nitelendirilen bu kaynağı reel sektöre ve daha uzun vadeli üretken yatırımlara yönlendirmek isteyen Maliye, vergilendirme ve stopaj oranları dahil kapsamlı bir düzenleme paketi üzerinde çalışıyor.

BİREYSEL YATIRIMCIYA YÜZDE 17,5 VERGİ, KURUMSALA SIFIR STOPAJ

Mevcut mevzuatta Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca para piyasası fonlarından gelir elde eden bireysel yatırımcılardan yüzde 17,5 oranında stopaj kesintisi yapılıyor.

Ancak aynı fonlara yatırım yapan kurumsal ve yabancı yatırımcılar için stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanıyor.

Bu vergi muafiyetinin, kurumsal fonların hızla büyümesine ve sermayenin kısa vadeli araçlarda kümelenmesine yol açtığı değerlendiriliyor.

MASADAKİ HEDEF: SICAK PARAYI KALICI SERMAYEYE DÖNÜŞTÜRMEK

Bloomberg HT'nin aktardığı bilgilere göre Maliye yönetimi; fon büyüklüklerini, sermaye giriş-çıkışlarının frekansını ve bu kaynağın ekonomiye yarattığı katma değeri detaylıca inceliyor.

Düzenleme arayışındaki temel amaçlar şöyle sıralanıyor:

• Short-term (kısa vadeli) spekülatif sermaye hareketlerinin finansal piyasalardaki oynaklık etkisini azaltmak,

• Kurumsal yatırımcıların vergi avantajı nedeniyle fonlarda tuttuğu kaynağı uzun vadeli yatırımlara ve sermaye piyasalarına çekmek,

• Vergi adaletini sağlamak ve devlet gelirlerini optimize etmek.

HENÜZ KESİNLEŞEN BİR KARAR YOK

Maliye tarafından yürütülen teknik çalışmanın henüz nihai karara dönüşmediği, masada vergilendirme modellerinin yanı sıra farklı finansal teşvik ve kısıtlama seçeneklerinin de yer aldığı ifade ediliyor.

Düzenlemenin netleşmesi halinde kararın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.