Küresel piyasalarda hisse senetlerinin rekor seviyelere ulaşması ve merkez bankalarının faiz artışlarının sonuna yaklaştığı beklentisi iyimserliği artırırken, Deutsche Bank mevcut fiyatlamaların kırılgan olabileceği uyarısında bulundu. Bankaya göre piyasalar, büyüme, enflasyon ve arz tarafında herhangi bir sorun yaşanmayacağı “kusursuza yakın” bir senaryoyu fiyatlıyor.

Deutsche Bank'ın müşterilerine gönderdiği değerlendirme notunda küresel piyasalardaki mevcut görünüm ele alındı.

Bankanın makro stratejisti Henry Allen, riskli varlıkların güçlü seyrettiğini ve küresel hisse senetlerinin rekor seviyelere ulaştığını belirtti. Faiz piyasalarında merkez bankalarının faiz artırım döngülerinin büyük ölçüde sona erdiği beklentisi öne çıkarken, emtia piyasalarında da arz kaynaklı risklerin sınırlı kalacağı fiyatlanıyor.

Allen, mevcut piyasa koşullarını “Goldilocks” senaryosu olarak değerlendirerek bu dönemin kalıcı bir denge olmayabileceği uyarısında bulundu.

PİYASALAR KUSURSUZ SENARYOYU FİYATLIYOR

Deutsche Bank'a göre piyasalar şu anda “temelde her şeyin yolunda gittiği, kusursuza yakın bir senaryoyu” fiyatlıyor.

Ancak banka, ekonomik büyüme, enflasyon veya arz tarafında meydana gelebilecek herhangi bir değişimin mevcut iyimser tabloyu bozabileceğine dikkat çekti.

GÜÇLÜ BÜYÜME ENFLASYON RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Deutsche Bank'ın üzerinde durduğu ilk senaryoda ekonomik büyümenin güçlü kalması öne çıkıyor.

Böyle bir durumda finansal koşulların daha da gevşemesi ve enflasyonist baskıların devam etmesi beklenebilir. Bu da merkez bankalarının faizleri piyasaların öngördüğünden daha hızlı veya daha fazla artırması riskini beraberinde getirebilir.

Banka, Bloomberg ABD finansal koşullar endeksinin yakın zamanda 1996'dan bu yana en gevşek seviyesine ulaştığına dikkat çekti.

Buna karşın manşet ve çekirdek enflasyonun büyük ekonomilerin çoğunda merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde kalmaya devam ettiği belirtildi.

FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ DE RİSK OLUŞTURUYOR

Raporda, piyasaların ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yalnızca bir faiz artışı fiyatlamasına da dikkat çekildi.

Deutsche Bank, faizlerin yalnızca bir kez artırıldığı ve ardından döngünün sona erdiği dönemlerin tarihsel olarak nadir olduğunu vurguladı.

EKONOMİNİN YAVAŞLAMASI DA PİYASALARI ZORLAYABİLİR

Bankanın değerlendirdiği ikinci senaryoda ise ekonomik büyümenin yavaşlaması bulunuyor.

Allen'a göre büyümenin zayıflaması halinde riskli varlıkları destekleyen mevcut finansal koşullar da bozulabilir. Deutsche Bank, piyasaların sert bir yeniden fiyatlama yaşaması için ekonominin mutlaka resesyona girmesinin gerekmediğini belirtti.

Raporda 2015-2016 dönemindeki piyasa düzeltmeleri ile 2022'deki ayı piyasası bu duruma örnek gösterildi.

BİR DİĞER RİSK ARZ ŞOKU

Deutsche Bank'ın dikkat çektiği bir diğer risk ise emtia piyasalarında yaşanabilecek arz şokları oldu.

Raporda, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasına rağmen petrol fiyatlarının son dönemde görülen zirvelerin altında seyretmesi ve vadeli fiyatların aşağı yönlü görünüm sergilemesi değerlendirildi.

Bankaya göre yeni bir arz şokunun ortaya çıkması halinde küresel piyasalardaki mevcut iyimserlik hızla tersine dönebilir.

Böyle bir gelişmenin hem hisse senetleri hem de tahvil piyasaları üzerinde aynı anda baskı oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

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