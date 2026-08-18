Türkiye'de kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan harcamalar temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemeler 908,9 milyar liraya, temassız ödemeler ise 1 trilyon 15,3 milyar liraya çıktı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temmuz ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Veriler, Türkiye'de kart kullanımının ve özellikle internet üzerinden yapılan harcamaların artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

TOPLAM KART SAYISI 476,2 MİLYONA ULAŞTI

Temmuz itibarıyla Türkiye'de 151,7 milyon kredi kartı, 223,2 milyon banka kartı ve 101,3 milyon ön ödemeli kart bulunuyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 4 artarken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 3 azaldı. Toplam kart sayısı ise yüzde 4 artışla 476,2 milyona yükseldi.

KARTLI HARCAMALAR 2,97 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla temmuz ayında gerçekleştirilen ödemelerin toplam tutarı yıllık bazda yüzde 37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar lira oldu.

Toplam harcamaların;

2 trilyon 541,8 milyar lirası kredi kartlarıyla,

425,8 milyar lirası banka kartlarıyla,

7,3 milyar lirası ön ödemeli kartlarla

gerçekleştirildi.

Ödeme tutarları kredi kartlarında yüzde 38, banka kartlarında yüzde 39 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 43 düşüş görüldü.

KARTLI ÖDEME SAYISI 2 MİLYARA ULAŞTI

Temmuz ayında kartlarla yapılan ödeme sayısı da yıllık bazda yüzde 11 artarak 2 milyara yükseldi.

Bu ödemelerin 1 milyar 181,3 milyonu kredi kartları, 783,5 milyonu banka kartları ve 33,2 milyonu ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Kartlı alışverişlerde internet kullanımının ağırlığı da artmaya devam etti.

Temmuz ayında internetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 34 artarak 908,9 milyar liraya ulaştı. Böylece internetten yapılan harcamaların toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 30 oldu.

İnternetten yapılan kartlı ödeme sayısı ise yüzde 11 artarak 258,7 milyona yükseldi. Bu ödemelerin toplam ödeme sayısı içindeki payı yüzde 13 olarak gerçekleşti.

TEMASSIZ ÖDEMELER 1 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Temassız ödeme kullanımında da güçlü artış yaşandı.

Temmuz ayında kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yıllık bazda yüzde 9 artarak 1 milyar 336,8 milyona çıktı.

Temassız ödeme tutarı ise yüzde 44 artışla 1 trilyon 15,3 milyar liraya ulaştı.

Böylece temassız ödemeler ilk kez 1 trilyon liranın üzerine çıkarken, temmuz ayında mağaza içindeki her 5 kartlı ödemenin 4'ü temassız olarak gerçekleştirildi.