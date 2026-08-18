Nüfus Politikaları Kurulu gündemine taşınan yeni çalışma kapsamı çerçevesinde, ebeveynlik sebebiyle yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanan sözleşmeli personelin prim kayıplarını telafi edebilmesine olanak tanıyacak kritik bir düzenleme hazırlanıyor.

İlgili bakanlıkların üzerinde prensipte mutabakata vardığı yasal düzenlemeyle, 400 binden fazla sözleşmeli personelin emeklilikte eksik gün yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

MEVCUT EŞİTSİZLİK SON BULUYOR

Mevzuat gereği çocuk sahibi olan memur ve işçi statüsündeki ebeveynler, yarım zamanlı çalışma modelini seçtiklerinde çalışmadıkları sürelere ilişkin primleri daha sonra borçlanarak tamamlayabiliyor.

Ancak sözleşmeli personel mevcut uygulamada bu kapsama dâhil edilmiyordu.

Hazırlanan yeni teklif yasalaştığı takdirde, sözleşmeli personel de memur ve işçilerle aynı haklara kavuşacak.

Ebeveynlik izni sürecinde yarım maaş alınması sebebiyle düşen prim ödemeleri, sonradan borçlanma yoluyla tamamlanarak emeklilik hesabına eklenebilecek.

DÜZENLEMENİN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

• Etkilenen Çalışan Sayısı: Kamu bünyesinde görev yapan 400 binin üzerinde sözleşmeli personeli doğrudan ilgilendiriyor.

• Mevcut Yararlanan Sayısı: Hâlihazırda yarı zamanlı çalışma modeline başvuran yaklaşık 22 bin çalışan bulunuyor.

• Kazanılan Hak: Yarı zamanlı çalışılan aylardaki eksik süreler için prim ihya/borçlanma hakkı tanınacak.

Teknik detaylarının netleştirilmesinin ardından düzenlemenin kısa süre içerisinde kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması ve kabul edilerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi