Z kuşağının yatırım ve birikim alışkanlıklarında dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Yeni bir araştırmaya göre 18-29 yaş grubundaki gençlerin yarıdan fazlası, geçen yıl emeklilik için ayırmayı planladığı paranın bir bölümünü spor bahislerinde kullandı.

Gençlerin önemli bir bölümü ise spor bahislerini yalnızca eğlence değil, uzun vadeli bir yatırım stratejisinin parçası olarak görüyor.

Teknoloji ve internetin içine doğan Z kuşağı, finansal kararlarında da önceki nesillerden farklı davranıyor. Yüksek riskli yatırıma ilginin arttığını ortaya koyan araştırmalar, gençlerin kısa sürede yüksek kazanç elde etme arayışına dikkat çekiyor.

Betterment tarafından yapılan araştırmaya göre, 18-29 yaş arasındaki gençlerin yarıdan fazlası, geçen yıl emeklilik için yatırım yapmayı planladığı paranın bir bölümünü spor bahislerinde kullandı. Katılımcıların yüzde 14'ü ise spor bahislerine ayda birkaç kez başvurduğunu belirtti.

BAHİSLERİ YATIRIM OLARAK GÖRENLERİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, bazı gençlerin spor bahislerine bakış açısının değişmesi oldu.

Z kuşağı yatırımcılarının yüzde 26'sı, spor bahislerini uzun vadeli finansal stratejisinin bilinçli bir parçası olarak değerlendirdi.

Bu oran diğer kuşaklarda ise önemli ölçüde daha düşük kaldı. Y kuşağında yüzde 14, X kuşağında yüzde 6, Baby Boomer kuşağında ise yalnızca yüzde 1 seviyesinde bulunuyor.

UZMANLARDAN GENÇLERE RİSK UYARISI

Betterment CEO'su Sarah Levy, spor bahisleri ve tahmin piyasalarının emeklilik planlamasının bir parçası olarak görülmesinin ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Levy, bu araçların uzun vadeli servet oluşturmak amacıyla tasarlanmadığını vurguladı.

Northwestern Mutual'ın araştırması da genç kuşakların yüksek riskli finansal araçlara olan ilgisini ortaya koydu. Buna göre gençler; kripto para, spor bahisleri, tahmin piyasaları, opsiyonlar ve meme hisseleri gibi alanlara diğer yaş gruplarına kıyasla daha fazla ilgi gösteriyor.

Z KUŞAĞININ YÜZDE 80'İ HIZLI KAZANÇ BEKLİYOR

Araştırmada Z kuşağındaki genç yatırımcıların yüzde 80'inin, yüksek riskli araçların kendilerini finansal hedeflerine geleneksel yatırım yöntemlerinden daha hızlı ulaştırabileceğine inandığı görüldü.

Gençlerin bu tercihlerinde ekonomik koşulların da etkili olduğu belirtiliyor. Zayıf iş piyasası, artan konut maliyetleri ve öğrenci borçları, gençlerin finansal baskısını artırıyor.

Bu ortamda uzun yıllara yayılan düzenli birikim yerine, kısa sürede yüksek kazanç sağlayabileceği düşünülen riskli seçenekler daha cazip hale gelebiliyor.

UZUN VADELİ YATIRIM AVANTAJI KAYBEDİLEBİLİR

Uzmanlar ise gençlerin sahip olduğu en önemli finansal avantajlardan birinin uzun yatırım süresi olduğuna dikkat çekiyor.

Küçük miktarlardaki düzenli yatırımların uzun yıllar boyunca büyüme potansiyeli bulunurken, yüksek riskli bahis ve yatırımlarda yaşanabilecek kayıpların bu avantajı azaltabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, kısa vadeli yüksek kazanç arayışının gençlerin uzun vadeli emeklilik ve servet biriktirme hedeflerinin önüne geçmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Dünya

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