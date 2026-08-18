Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberde “Hazine ve Maliye Bakanlığına yakın reel sektör ve bankacılık kaynakları” üzerinden bazı iddialara yer verildiği ve bu iddiaların kamuoyunda dezenformasyona dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, haberin konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlandığı ifade edildi.

PARA POLİTİKASI VE KREDİ LİMİTLERİYLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT

Hazine ve Maliye Bakanlığı, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uhdesinde bulunan para politikası araçları, döviz kuru politikası ve kredi büyüme limitlerine ilişkin konuların Bakanlıkla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Bakanlık, bu kapsamda ekonomi programında köklü bir değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını bildirdi.

Açıklamada, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlık veya ilgili kurumlar tarafından doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, açıklamasını “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle tamamladı.