Soruşturma kapsamında 26 adreste arama ve evraklara el koyma işlemi gerçekleştirilirken, şirket yöneticisi olduğu belirlenen 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gıda sahteciliğine yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı'nın denetimleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın incelemeleri sonucunda bazı firmaların, Şeker Kanunu'nda belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği tespit edildi.

ÜRÜNLERİN FARKLI İSİMLERLE FATURALANDIRILDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki bazı ürünlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Bazı ürünlerin gerçek niteliğinin gizlenmesi amacıyla “maltodekstrin”, “glukoz”, “nişasta” ve “fruktoz” gibi farklı isimlerle faturalandırıldığı tespit edildi. Ayrıca faturalarda belirtilen ürünlerle fiilen teslim edilen ürünlerin farklı olduğu belirlendi.

8 İLDE 26 ADRESE OPERASYON

Tespitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Şeker Soruşturması” başlatıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA;

İstanbul

Kocaeli

Sakarya

Ankara

Konya

İzmir

Gaziantep

Adana

olmak üzere 8 ilde toplam 26 adreste arama gerçekleştirildi. Aramalar sırasında çeşitli evraklara da el konuldu.

47 ŞÜPHELİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olduğu belirlenen 47 şüpheli, ifadelerinin alınması amacıyla çağrı yoluyla davet edildi.

Soruşturmanın; bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, vergi kaçakçılığı, yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları kapsamında çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN KARARLILIK MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, tüketicileri yanıltan, kamu gelirlerinde kayba neden olan ve hukuka aykırı kazanç elde eden kişi ve şirketlere yönelik yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Ekonomim