Altın piyasasında yılın geri kalanına ilişkin beklentiler yeniden gündemin merkezine yerleşti. Yatırımcılar altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini takip ederken, finans kuruluşlarının 2026 yıl sonu tahminleri arasındaki fark dikkat çekiyor. J.P. Morgan 6 bin doları, Goldman Sachs ise 5 bin 400 doları işaret ediyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI SÜRÜYOR

Altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlardan biri merkez bankalarının devam eden talebi.

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre rezerv yöneticilerinin yüzde 89'u, önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerinin artmasını bekliyor. Kendi rezervlerini artırmayı planlayan merkez bankalarının oranı ise yüzde 45 ile anket tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Rezerv yöneticileri altını özellikle kriz dönemlerindeki performansı, uzun vadeli değer koruma özelliği ve rezervleri çeşitlendirme avantajı nedeniyle tercih ediyor.

Ankete katılanların önemli bir bölümü, önümüzdeki beş yıllık dönemde doların küresel rezervlerdeki payının azalmasını, altının payının ise yükselmesini bekliyor.

Ancak merkez bankalarının açıkladığı resmi rakamlar ile piyasadaki tahmini alımlar arasında farklılık bulunuyor. Bu nedenle anket sonuçlarının gerçekleşecek alım miktarından ziyade altına yönelik uzun vadeli eğilimin güçlü kaldığını gösterdiği belirtiliyor.

J.P. MORGAN 6 BİN DOLARI İŞARET EDİYOR

Finans kuruluşlarının yıl sonu altın tahminlerinde ise dikkat çekici bir ayrışma bulunuyor.

J.P. Morgan, haziran ayında yayımladığı tahmininde ons altının 2026 sonunda 6 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

Banka daha önce dördüncü çeyrek için 6 bin 300 dolarlık tahminde bulunmuş, daha sonra bu beklentisini aşağı çekmişti.

GOLDMAN SACHS'IN HEDEFİ 5.400 DOLAR

Goldman Sachs ise ocak ayında açıkladığı tahminde ons altın için 2026 yıl sonu hedefini 5 bin 400 dolar olarak belirlemişti.

Ancak bu tahmin, altının 5.600 doların üzerine çıktıktan sonra yaklaşık 4 bin dolar seviyelerine kadar gerilediği sert fiyat hareketinden önce açıklanmıştı.

Böylece iki büyük finans kuruluşunun yıl sonu beklentileri arasında 600 dolarlık fark bulunuyor. Her iki hedef de altının mevcut fiyatının üzerinde yer alıyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARLARINDA

Altının yıl sonuna kadar izleyeceği seyirde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası önemli belirleyiciler arasında gösteriliyor.

Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından daha az cazip hale gelebiliyor. Buna karşılık faiz artışı beklentilerinin zayıflaması, değerli metale yönelik talebi destekleyebiliyor.

Son ABD verilerindeki zayıflama da bu açıdan altına destek sağladı. Temmuz ayında enflasyonun yüzde 3,4'e gerilemesi, perakende satışlardaki düşüş ve tüketici güvenindeki zayıflama, faiz artışı beklentilerinin azalmasına neden oldu.

Buna karşılık enflasyonun yeniden hızlanması ve Fed'in faiz artırımlarına yönelmesi, altın fiyatları açısından önemli bir risk oluşturuyor.

HEDEFLER GERÇEKLEŞİRSE ONS ALTIN YÜZDE KAÇ ARTAR?

Gram altın yazım sırasında 6775 TL’den, ons altın ise 4393 dolardan işlem gördü. Dev bankaların yıl sonu hedefi mevcut seviyenin üstünde kaldı.

J.P. Morgan’ın 6.000 dolarlık hedefinin gerçekleşmesi halinde, ons altının mevcut seviyeden yüzde 36,58 yükselmesi gerekiyor.

Goldman Sachs’ın 5.400 dolarlık hedefinin gerçekleşmesi durumunda ise, ons altının mevcut seviyeden yüzde 22,93 değer kazanması bekleniyor.

Buna göre J.P. Morgan’ın hedefi gerçekleşirse ons altın 1.607 dolar, Goldman Sachs’ın hedefi gerçekleşirse 1.007 dolar yükselmiş olacak.

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