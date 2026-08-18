Şirket, soruşturmada adı geçen kuruluşun kendileriyle herhangi bir tüzel kişilik bağının bulunmadığını ve soruşturmayla ilgilerinin olmadığını bildirdi.

Kervan Gıda tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler nedeniyle yatırımcıların doğru bilgilendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Şirket açıklamasında, soruşturma haberlerinde geçen “Kervan Gıda” ibaresinin Borsa İstanbul'da KRVGD koduyla işlem gören şirketle karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

“SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ ŞİRKET FARKLI”

KRVGD tarafından yapılan açıklamada, haberlerde soruşturma kapsamında olduğu belirtilen şirketin Adana'da kurulu Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olduğu belirtildi.

Söz konusu şirket ile Borsa İstanbul'da KRVGD koduyla işlem gören Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında herhangi bir tüzel kişilik ayniyeti bulunmadığı vurgulandı.

“ŞÜPHELİ VEYA TARAF SIFATIMIZ BULUNMUYOR”

Şirket, soruşturmayla ilgili olarak kendilerinin şüpheli, ilgili şirket, bilgi sahibi veya taraf sıfatının bulunmadığını açıkladı.

KRVGD'nin açıklamasına göre şirkete ulaşmış herhangi bir adli veya idari işlem, arama kararı, evrak talebi ya da soruşturma bildirimi de bulunmuyor.

Şirket ayrıca soruşturma kapsamında yer alan haberlerin KRVGD ile ilgili olmadığını ve söz konusu gelişmelerin şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve operasyonları üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını belirtti.

YATIRIMCILARA KAP UYARISI

Kervan Gıda, kamuoyu ve yatırımcıların şirket hakkında yapılacak değerlendirmelerde yalnızca Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayımlanan resmi açıklamaları esas almalarını istedi.

Şirketin açıklaması, “Şeker Soruşturması” haberlerinde geçen Kervan Gıda ismi nedeniyle oluşabilecek isim benzerliğinden kaynaklanan yanlış anlaşılmaların önüne geçmeyi amaçlıyor.

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