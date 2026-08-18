Borsa İstanbul’da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi sona eriyor. SPK tarafından ek süre verilen şirketler dışında, 19 Ağustos Çarşamba günü beş şirketin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
Borsa İstanbul’da şirketlerin 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklama sürecinde sona gelindi. Yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço döneminde 19 Ağustos Çarşamba günü beş şirketin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
YARIN BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse kodu
|Beklenen bilanço tarihi
|Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.
|BIENY
|19 Ağustos
|Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.
|KFEIN
|19 Ağustos
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
|QUAGR
|19 Ağustos
|Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
|DOAS
|19 Ağustos
|Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|BESLR
|19 Ağustos
YATIRIMCILARIN GÖZÜ BİLANÇOLARDA
19 Ağustos'ta finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler arasında BIENY, KFEIN, QUAGR, DOAS ve BESLR bulunuyor.
Şirketlerin açıklayacağı ikinci çeyrek bilançolarında satış gelirleri, net kâr, FAVÖK ve borçluluk seviyeleri başta olmak üzere finansal performans göstergeleri yatırımcıların odağında olacak.
Böylece ek süre verilen şirketler hariç tutulduğunda, Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço sezonunun 19 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak sonuçlarla tamamlanması bekleniyor.
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