Borsa İstanbul’da şirketlerin 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklama sürecinde sona gelindi. Yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço döneminde 19 Ağustos Çarşamba günü beş şirketin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

YARIN BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Şirket Hisse kodu Beklenen bilanço tarihi Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. BIENY 19 Ağustos Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. KFEIN 19 Ağustos QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR 19 Ağustos Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. DOAS 19 Ağustos Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. BESLR 19 Ağustos

YATIRIMCILARIN GÖZÜ BİLANÇOLARDA

19 Ağustos'ta finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler arasında BIENY, KFEIN, QUAGR, DOAS ve BESLR bulunuyor.

Şirketlerin açıklayacağı ikinci çeyrek bilançolarında satış gelirleri, net kâr, FAVÖK ve borçluluk seviyeleri başta olmak üzere finansal performans göstergeleri yatırımcıların odağında olacak.

Böylece ek süre verilen şirketler hariç tutulduğunda, Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço sezonunun 19 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak sonuçlarla tamamlanması bekleniyor.

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