Şirketin sahip olduğu tüm faaliyet izinlerini iptal eden Kurul, aracı kurumun sermaye piyasasındaki operasyonlarına son verdi.

Alınan karar doğrultusunda Euro Finans Menkul Değerler'in aracı kurum sıfatı kaldırıldı.

Sermaye piyasalarında hizmet sunma yetkisini kaybeden şirketin, mevcut duruma paralel olarak faaliyetlerini tamamen sonlandırması ya da faaliyet alanını değiştirerek yeniden yapılandırmaya gitmesi gerekecek.

MÜŞTERİLER İÇİN 3 AYLIK HAK BAŞVURUSU SÜRECİ BAŞLADI

SPK, iptal kararıyla birlikte şirket müşterilerini hak kaybı yaşamamaları adına bilgilendirdi.

Yatırım hizmetleri veya sunulan yan hizmetlerden doğan hak ya da alacak iddiasında bulunan müşteriler başvuru yapabilecek.

Süreçte sunulması gereken belgeler uyuşmazlık türüne göre değişiklik gösteriyor:

• Dava Açanlar: Mahkemelerden temin edilecek dava derkenarını,

• İcra Takibi Yapanlar: İlgili takip ve icra evrakını,

• Hesap Uyuşmazlığı Yaşayanlar: İhtilaflı tutara dair resmi beyanlarını iletmekle yükümlü olacak.

KRİTİK UYARI: BAŞVURULAR İKİ ADRESE DE AYRI AYRI YAPILACAK

Hak talebinde bulunacak müşteriler için ilan tarihinden itibaren 3 aylık başvuru süresi başlatıldı.

SPK, evrakların yalnızca tek bir kuruma ulaştırılmasının yeterli olmayacağını belirterek belgenin hem Euro Finans Menkul Değerler’e hem de SPK’ya ayrı ayrı teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.