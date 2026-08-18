Yatırımcıların merakla beklediği ilk işlem gününde hisse, açılış seansıyla birlikte güçlü bir alım talebiyle karşılaştı.

Borsada ilk işlem gününe doğrudan tavan fiyattan giren CITAS payları, günlük yüzde 9,97 oranında prim yaparak 81,05 TL tavan seviyesine ulaştı.

İşlem gününün ilk dakikalarında (saat 10:05 itibarıyla) tavan fiyatta alım için bekleyen emir miktarı 33,29 milyon lot olarak kaydedilirken, piyasadaki toplam işlem hacmi 6,08 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

DERİNLİK VE ARACI KURUM DAĞILIMI (AKD) VERİLERİ

Günün ilk saatlerinde oluşan aracı kurum dağılımı (AKD) ve takas dengesi verileri şu şekilde yansıdı:

• Alıcı Tarafı: İlk 5 alıcı kurum toplamda 77.039 net lot alım gerçekleştirdi. Alım tarafında Kuzey Yatırım yüzde 31,95 pay (24.636 lot) ve Deniz Yatırım yüzde 27,33 pay (21.070 lot) ile başı çekerken; onları Piramit (yüzde 15,86), Gedik (yüzde 15,38) ve Tacirler (yüzde 9,40) takip etti.

• Satıcı Tarafı: İlk 5 satıcı kurum tarafında ise toplam 58.448 net lot satış gerçekleşti. Satış cephesinde Ziraat Yatırım yüzde 20,03 pay (-15.442 lot), Midas yüzde 19,51 pay (-15.044 lot) ve Vakıf Yatırım yüzde 15,08 pay (-11.626 lot) ile en çok satış yapan kurumlar oldu. İş Yatırım (yüzde 11,80) ve Yapı Kredi (yüzde 9,39) de diğer satıcılar arasında yer aldı.

• Net Hacim Dengesi: Alıcılar ve satıcılar arasındaki net fark 18.591 lot ile artı pozisyonda kaldı. Tüm alım ve satım işlemleri 81,05 TL tavan maliyet fiyatından tamamlandı.

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